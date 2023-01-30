Анна Трінчер замилувала фото з мамою-красунею та ніжно привітала її з днем народження

Знаменитість показала знімки з рідною людиною, які були зроблені на її весіллі.

У родині української виконавиці Анни Трінчер свято. Мама співачки 29 січня святкувала день народження.

Тож, з нагоди свята артистка вирішила присвятити рідній людині допис в Instagram. Анна ніжно привітала мама Жанну з днем народження.

"Моє коханнячко, з днем народження. Люблю тебе", - звернулась до мами зірка.

Також Анна опублікувала фото з рідною людиною, які були зроблені на її весіллі з блогером Олександром Волошиним. До речі, на знімку також зображена й бабуся співачки.

Анна Трінчер з мамою та бабусею / Фото: instagram.com/annatrincher_official

У коментарях під фото маму Трінчер привітали і підписники виконавиці. Зокрема, вони зазначили, що Жанна неабияка красуня. Ба більше, фани артистки стверджують, що її маму з легкістю можна сплутати із сестрою.

Точно мама, а не сестра? Дуже гарна!

Тепер зрозуміло, звідки врода

А ваша мама то взагалі модель

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