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Анна Трінчер замилувала фото з мамою-красунею та ніжно привітала її з днем народження

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1376
Час на прочитання
1 хв
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Анна Трінчер замилувала фото з мамою-красунею та ніжно привітала її з днем народження

Анна Трінчер з мамою / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Знаменитість показала знімки з рідною людиною, які були зроблені на її весіллі.

У родині української виконавиці Анни Трінчер свято. Мама співачки 29 січня святкувала день народження.

Тож, з нагоди свята артистка вирішила присвятити рідній людині допис в Instagram. Анна ніжно привітала мама Жанну з днем народження.

"Моє коханнячко, з днем народження. Люблю тебе", - звернулась до мами зірка.

Також Анна опублікувала фото з рідною людиною, які були зроблені на її весіллі з блогером Олександром Волошиним. До речі, на знімку також зображена й бабуся співачки.

Анна Трінчер з мамою та бабусею / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер з мамою та бабусею / Фото: instagram.com/annatrincher_official

У коментарях під фото маму Трінчер привітали і підписники виконавиці. Зокрема, вони зазначили, що Жанна неабияка красуня. Ба більше, фани артистки стверджують, що її маму з легкістю можна сплутати із сестрою.

  • Точно мама, а не сестра? Дуже гарна!
  • Тепер зрозуміло, звідки врода
  • А ваша мама то взагалі модель

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Дата публікації
Перегляди
1376
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