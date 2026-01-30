ТСН у соціальних мережах

Анна Трінчер замилувала фото з мамою-красунею та влаштувала їй особливий сюрприз

У родині зірки днями було особливе свято.

Анна Трінчер з мамою

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер вперше за тривалий час показала свою маму.

Так, днями Жанна Трінчер святкувала день народження. З такої нагоди її зіркова донька влаштувала для неї сюрприз. Зокрема, привітала тортом і кульками. Святковими фото артистка поділилася в Instagram. Вона не приховувала щастя й порозважалася з найріднішою на камеру. Іменинницю у цей цей день оточувала любов, квіти та смачні подарунки. Судячи з фотоблогу Анни, цей день вони провели в екзотичній країні.

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

Мама Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Мама Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з мамою / © instagram.com/annatrincher_official

«Ма, з днем народження! Найкрутіша мама у світі! Моя принцеса!» — підписала ніжні кадри зірка.

У коментарях шанувальники долучилися до привітань мами Анни Трінчер і побажали їй всього найкращого. А крім того, звернули увагу на неперевершений вигляд Жанни й засипали родину компліментами.

  • Мама? Має вигляд сестри… Неймовірна. З Днем народження

  • Вітання для мамусі. Вона з тобою на фото, як подружка, і не скажеш, що мама твоя. Будьте щасливі

  • Дуже гарні. З Днем народження мамулю

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук повідомила, що стала бабусею. Зірка поділилася першими враженнями після народження онука.

