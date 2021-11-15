Анна Трінчер заявила, що її бойфренд хоче, аби вона збільшила груди

Дівчина планує зробити собі мамопластику.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер нещодавно повідомляла, що хоче зробити собі мамопластику.

Так, сьогодні вона пішла до лікаря на консультацію. До слова, виконавиці вже дали необхідні для операції документи, але вона вирішила ще подумати над цим.

"Ну що! Хочу гарні, акуратні та краплеподібні груди", - поділилась знаменитість.

Анна Трінчер на консультації у лікаря / instagram.com/annatrincher_official

Так, вона вже встигла приміряти майже третій розмір грудей, хоча спочатку хотіла другий. Якщо ж раніше її бойфренд, скандальний блогер Олександр Волошин, був проти операції, то після того, як він побачив свою кохану з іншим розміром бюсту, то захотів аби Анна її зробила.

Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, виконавиця раніше вже планувала зробити мамопластику. Втім, рік тому вона не змогла наважитися на операцію.

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