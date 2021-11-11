Анна Трінчер заявила, що її намагалися обдурити в клініці: "Влаштувала їм скандал"

Анна Трінчер заявила, що її намагалися обдурити в клініці: "Влаштувала їм скандал"

Зірка лікувалася від алергічного дерматиту.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер заявила, що її намагалися обдурити в клініці.

Так, зірка розповіла, що в неї почався алергічний дерматит, який необхідно лікувати антибіотиками. Вона звернулася зі своєю проблемою до клініки. Втім, їй продали дорогі ліки та не попередили про це.

Анна Трінчер в лікарні / instagram.com/annatrincher_official

"У таких випадках, коли надають такий сервіс та видають одразу на місці медикаменти, то потрібно попереджувати, що вони у два рази дорожчі. Тому я влаштувала їм скандал", - поділилася знаменитість.

До слова, зірка попросила повернути їй кошти. Виконавиця додала, що їй не шкода було заплатити, однак, для неї це принципово.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

"Я повернулась до лікарні та попросила повернути мені гроші за медикаменти, які мені продали на 500 гривень дорожче. Мені не шкода, але не люблю, коли мене обманюють", - говорить Анна.

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