Анна Трінчер заявила, що її намагалися обдурити в клініці: "Влаштувала їм скандал"

Зірка лікувалася від алергічного дерматиту.
Українська співачка та акторка Анна Трінчер заявила, що її намагалися обдурити в клініці.
Так, зірка розповіла, що в неї почався алергічний дерматит, який необхідно лікувати антибіотиками. Вона звернулася зі своєю проблемою до клініки. Втім, їй продали дорогі ліки та не попередили про це.
"У таких випадках, коли надають такий сервіс та видають одразу на місці медикаменти, то потрібно попереджувати, що вони у два рази дорожчі. Тому я влаштувала їм скандал", - поділилася знаменитість.
До слова, зірка попросила повернути їй кошти. Виконавиця додала, що їй не шкода було заплатити, однак, для неї це принципово.
"Я повернулась до лікарні та попросила повернути мені гроші за медикаменти, які мені продали на 500 гривень дорожче. Мені не шкода, але не люблю, коли мене обманюють", - говорить Анна.
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