Анна Трінчер здивувала, що після розлучення з Волошиним продовжує носити обручку, і пояснила чому

Українська співачка Анна Трінчер зізналась, що після розлучення зі скандальним блогером Олександром Волошиним продовжує носити обручку, з якою він їй освідчився.

Ба більше, артистка поділилася, що одягає прикрасу на безіменний палець правої руки. До слова, саме так за традицією носять обручки заміжні. На проєкті "Перепрошую" виконавиця пояснила, що не позбувається прикраси, адже вона від французького преміального ювелірного бренду Cartier. Саме з тієї причини Анна Трінчер продовжує носити обручку. Чому на безіменному пальці – на інші прикраса замала. До слова, ще коли Олександр Волошин освідчувався Трінчер, а це було восени 2021 року, каблучка коштувала 2,5 тисячів доларів. Наразі вартість прикраси більша.

Анна Трінчер / Фото: скриншот з відео

"З цією обручкою мені колись освідчилися. Вона чомусь досі у мене на безіменному пальці, тому що це Cartier. На інші пальці каблучка не налазить. А я що, не буду Cartier носити? Продавати не хочу! На все інше мені все одно, коли це Cartier", - пояснила виконавиця.

Зазначимо, Олександр Волошин освідчився Анні Трінчер восени 2021 року. Пара зіграла весілля у вересні 2022-го. Вже через рік почалися ширитися чутки, що вони розлучаються. У грудні 2023-го Анна та Олександр підтвердили, що дійсно не разом.

Нагадаємо, нещодавно Трінчер розповіла про спілкування з ексчоловіком після розлучення. Колишні зв'язалися через рік після розриву.

Читайте також: