Анна Трінчер здивувала, як колишній чоловік після розлучення намагався повернути їхні стосунки

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла, як колишній чоловік, блогер Олександр Волошин, після розлучення намагався її повернути.

Виконавиці тяжко дався розрив із ексчоловіком. Співачка болісно переживала розлучення. Та, як виявилося, Волошин таки намагався дати їхнім стосункам другий шанс та все повернути. Перед тим, як пара планувала офіційно оголосити про розлучення, блогер приїхав до Анни та хотів все скасувати.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"За ніч до знімань цього відео про розлучення та інтерв'ю з Машею Єфросиніною до мене приїхав Саша і сказав: "Давай все скасуємо і будемо разом", - пригадала Трінчер на своєму YouTube-каналі.

Як би тяжко Анні не було, повертатися до колишнього вона вже не хотіла. За цей час, що вони були не разом, артистка зрозуміла, що почувається щасливою без чоловіка. Тож, вона відмовила Волошину. Анна Трінчер зрозуміла, що їй було тяжко в цих стосунках і знову переживати це вона не хоче.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я відчула себе щасливою за цей період, що ми розійшлися. Я не слухала музику рік. Я не могла слухати музику, вона мене дратувала. Уявляєте, наскільки я була мертвою всередині? Після розлучення, коли я ввімкнула музику, в мене з'явилися мурахи, бо я так давно її не слухала. Я зрозуміла: "От настільки мені було погано!", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов вперше прокоментував розлучення з дружиною, акторкою Анастасією Цимбалару. Артист також заговорив про причини розриву.

Аллу Мазур зламали, розлучення Цимбалару, благодійний концерт Дорофєєвої – ЖВЛ представляє

Читайте також: