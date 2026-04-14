Анна Трінчер здивувала, як порвала з останнім бойфрендом і що стало причиною: "Більше не дозволю"

Співачка несподівано розповіла про нещодавній розрив та розсекретила, чому не змогла потерпіти такого ставлення до себе.

Анна Трінчер

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер заінтригувала відвертим зізнанням про особисте життя — артистка розповіла про розрив стосунків і несподівано заявила, чому та як цього разу поставила крапку в романі.

За її словами, рішення було усвідомленим і несподівано легким. Артистка пояснила, що більше не готова миритися з порушенням власних кордонів. І хоча раніше навіть короткі романи могли залишати глибокий слід, нині вона інакше реагує на емоційні виклики. Зірка наголошує: з досвідом приходить уміння берегти себе.

«Ви знаєте, я дійшла висновку, що з кожним новим досвідом ти стаєш менш чутлива в гарному сенсі цього слова, тому що ти більш зберігаєш своє внутрішнє відчуття, свої почуття, і себе як людину ти більш вчишся зберігати», — сказала Трінчер у коментарі проєкту «Тур зірками».

Вона пригадала, що раніше навіть нетривалі історії могли повністю вибивати її з рівноваги. Водночас саме такі переживання нерідко ставали поштовхом до творчості. Зараз натомість, зізнається артистка, емоційна стійкість стала її новою опорою. І хоча біль нікуди не зникає, він уже не визначає її стан повністю.

«Тому що раніше будь-яка там інтрижка чи стосунки, вони приводили до того, що я просто була розбита вщент. І, звичайно, з цього всього випливали прекрасні пісні. І, напевно, так воно і має бути. Але, як на диво, з останніх міністосунків, які не склалися, я дуже швидко вийшла з них емоційно. І причому я це зробила, тому що я зрозуміла, що мої кордони порушені. Я не хочу бути людиною, яка це робить систематично. І мені не підходить такий варіант стосунків», — зазначила вона.

Цього разу, за словами співачки, вона змогла вчасно зупинитися. Коли відчула, що її особисті межі порушуються, ухвалила рішення не продовжувати ці взаємини. Ба більше — вперше відчула внутрішню силу діяти без вагань і не чекати, поки ситуація погіршиться.

«І я дуже заповажала себе в цей момент, тому що я така: "Боже, я так вмію, я вмію стати на захист себе". Я так довго шукала, хто мене захистить. Я так довго чекала там цього від свого батька чи від свого колишнього чоловіка. А виявляється, в мені сильно більше волі і сили, щоб захистити себе саму. І я кинула по кружечкам. Але дуже красиво. Я дуже пишалася собою. Пишалася тією маленькою дівчинкою, яку образили в минулому, яка не змогла тоді за себе постояти. А зараз вона ніколи не буде ображена, бо у неї завжди є я та я більше не дозволю. І вона для мене найбільший скарб, який існує», — зізналася артистка.

Зірка додала, що навіть переглядала повідомлення, якими завершила роман, і залишилася задоволеною власною реакцією. За її словами, це стало своєрідною точкою росту — моментом, коли вона обрала себе. Особливо цінним для неї стало відчуття захисту тієї частини себе, яка раніше залишалася вразливою.

Зазначимо, Анна Трінчер раніше пережила гучне розставання. Вона перебувала у шлюбі з блогером і підприємцем Олександром Волошиним. Пара оголосила про заручини наприкінці 2022 року, а згодом узаконила стосунки. Уже за рік подружжя зіткнулося з кризою. Як пояснювала артистка, на їхні взаємини вплинули складнощі з психологічним станом Волошина, через що він почав віддалятися. Зрештою саме він ініціював розмову про розлучення, яка й поставила крапку в їхній історії.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал звинуватила Трінчер та Цимбалару в крадіжці інтелектуальної власності.

