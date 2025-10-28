ТСН у соціальних мережах

Анна Трінчер здивувала непорозумінням з відомою зіркою й назвала причину неприязні: "Мені боляче"

Співачка не знайшла спільної мови з Parfeniuk через неприємний інцидент у минулому.

Анна Трінчер

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер висловилася про напругу у стосунках з відомим колегою Іллею Парфенюком.

Як виявилося, у артистів не складається знайти спільну мову ще від весни цього року. А причиною стало викриття колишньою дружиною Парфенюка його домашнього аб’юзу. Тоді Сімбочка виклала компромат у Мережу й ошелешила фанів. Не байдужими лишилися й українські зірки. Зокрема, на захист блогерки стала й Трінчер.

Співачка говорить, що хоч і вважає Іллю талановитим музикантом, але повністю не розділяє його цінності та погляди на життя. Анна поділилася, що насправді могла б подружитися з ним, але її жіноча солідарність не дозволяє цього зробити. Тож вона уникає спілкування з Парфенюком навіть на публічних заходах.

Ілля Парфенюк та Сімбочка

Ілля Парфенюк та Сімбочка

«Я просто за жінок. Маю жіночу солідарність. І коли жінок ображають — мені боляче. Для мене така людина йде одразу до певної категорії. Я достатньо публічно про це говорила. Ми перетинаємося, вітаємося й усе. Як до музиканта у мене немає до нього жодних претензій — у нього класна музика, він надзвичайно талановитий. Можу й комплімент зробити, на відміну від інших. Впевнена, що ми могли б потоваришувати в паралельній реальності, якби не ця ситуація. Бо вона особисто мене чіпляє. Хочу, щоб жінки відчували безпеку у цьому світі», — пояснила Трінчер в ефірі «Нашого радіо», фрагмент якого опублікували в Instagram.

