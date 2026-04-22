Анна Трінчер здивувала заявою, як роман з Волошиним вплинув на її теперішні стосунки

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Реклама

Українська співачка Анна Трінчер відверто заговорила про особисте життя після розлучення та розсекретила, як складаються її романтичні стосунки.

Після гучного розриву з блогером Олександром Волошиним артистка не поспішає відкривати серце знову. Вона зізнається: статус публічної людини працює не на користь романтичних знайомств. Потенційні партнери часто відступають ще на етапі першого кроку. Хтось боїться конкуренції, інші — власних уявлень про «зірковість». Через це звичайне спілкування стає складнішим, ніж здається. І навіть щира симпатія не завжди доходить до розвитку.

«З публічною людиною надзвичайно складно будувати стосунки, тому що більшість чоловіків побоюються тебе, знайомитися з тобою, бо думають: „там дуже багато прихильників, куди там я“ або „вона пихата“, або „вона якось негарно може повести себе з тобою“», — зазначає артистка в коментарі РБК-Україна.

Реклама

Окремим бар’єром залишається довіра. За словами співачки, близькість із новою людиною автоматично означає ризик втратити контроль над приватністю. Особисті моменти можуть стати публічними — і це те, що стримує. Вона визнає: досвід навчив її бути обережнішою, навіть якщо почуття справжні. І кожен крок тепер супроводжується внутрішніми сумнівами.

«Звичайно, коли ти входиш з людиною і більш тісний контакт, це треба довіритися, розповідати якісь речі, які б ти не хотіла, щоб на широкий загал були розказані. Це вже поцілунки, доторки, якісь ваші спільні фотографії можуть бути розповсюджені. Це те, через що ти теж переживаєш», — зазначає артистка.

Цей страх не з’явився на порожньому місці — попередній досвід змусив її інакше дивитися на близькість і публічність. Тепер вона уважніше придивляється до людей і не поспішає впускати когось у свій особистий простір.

