Анна Трінчер жорстко відповіла на хейт щодо розміру її грудей

Артистку критикують за "маленький бюст".

Відома українська співачка та акторка Анна Трінчер має красиву та струнку фігуру.

Втім, не усі юзери задоволені виглядом артистки. Так, зірку серіалу "Школа" критикують її за розмір бюсту. Одне з повідомлень знаменитість вирішила показати фанам в Instagram-stories. У відповідь на закид, що "там нічого немає" і зірка "носить бюстик для фен-шуя", Аня дала доволі жорстку відповідь: "Ну в таких же людей, як ти, попри відсутність мізків, голова є. Чи також для фен-шуя?".

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Знаменитість дивує, що люди дозволяють собі такі гострі висловлювання щодо незнайомих їм осіб.

"Вам не подобаються мої груди… Але щойно я йду до хірурга і кажу про те, що я хочу їх збільшити – ви пишите: "фу, чергова теличка". Ви хочете, щоб ми були собою, а потім ображаєте нас в коментарях за те, які ми є", – зазначила зірка.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Зауважимо, нещодавно Трінчер повідомляла, що хоче зробити собі мамопластику. До слова, виконавиці вже дали необхідні для операції документи, але вона вирішила ще подумати над цим.

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