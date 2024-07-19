Анна Трінчер зі сльозами висловилася про батька та за що йому вдячна: "Його ніколи не було поруч"

Артистка зізналася, що у них з татом є чимало непорозумінь.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла про складні стосунки з татом.
Як зізнається блогерка, у її житті тато був присутній лише до 12 років, допоки вони жили разом. Анна зазначає, що потім рідна людина віддалилася від неї й виникло багато непорозумінь, які їм не вдалося владнати. Тим не менш, на її думку, саме жага завоювати увагу та прихильність тата і стала рушійною в її кар'єрному успіху. Ця тема надто болісна для блогерки, тож вона не стримала сліз.
"Він є, живий. До 12 років ми жили разом. Думаю, своїм успіхом я завдячую йому, тому що все життя я намагалася довести, що я гідна бути його донькою. На жаль, цього ніколи не станеться. Бо інколи ми вимагаємо розуміння від людей, які не здатні зрозуміти. Проте я не знаю, як склалося б моє життя, якби не він і моє жагуче бажання, щоб він мене бачив усюди і його прізвище було всюди поруч з моїм ім'ям. Він завжди згадував, що його ніколи не було поруч", - розповіла Анна у проєкті Тетяни Корячки.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер приголомшила, як її ексчоловік, блогер Олександр Волошин намагався повернути стосунки й дати коханню другий шанс. Артистка зізналася, як відреагувала на таку пропозицію.
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