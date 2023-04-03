Анна Трінчер зізналась, що ледь не зіпсувало її концерт у Тернополі: "Намагалася не засмучуватися"

Виконавиця мала виступати з чоловіком, однак не все пішло за планом.

Співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася з прихильниками, як ледь не зірвався її концерт у Тернополі, де вона мала співати разом з чоловіком, Олександром Волошиним.

Як розповіла виконавиця в Instagram, спочатку все йшло за планом. Утім, за 20 хвилини до початку концерту сталася непередбачувана ситуація.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Вчора зірвався концерт у Тернополі…Такі були мої думки в цей момент", - поділилася знаменитість.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зокрема, просто перед концертом припинила працювати техніка у залі. Анна не могла ввімкнути ані музику, ані відео. Знаменитість намагалася не засмучуватися та думати, як викрутитися із ситуації.

"Вчора за 20 хвилин до початку концерту не запускалася ані музика, ані відеоряд. У мене це все запускає одна окрема людина, і я просто бачу його очі, а він натискає, а воно не натискається. Там вже пів моєї команди вибігло на сцену, аби щось вирішувати. Я вже думала, що співатиму а капела. Я вже себе так налаштовувала, намагалася не засмучуватися", - додала Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На щастя, все вдалося швидко полагодити. Тим часом Анна потішила своїх прихильників концертом, а разом з нею таки заспівав її чоловік Олександр Волошин.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Трінчер похизувалася, якими розкішними подарунками її тішить коханий. Артистка показалася з чималим букетом троянд від чоловіка.

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