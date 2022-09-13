Анна Трінчер зізналася, що після одруження лягатиме до лікарні: "На мене чекають дві операції"

Українська виконавиця Анна Трінчер розповіла, що після одруження вони з коханим не вирушать у медовий місяць.

Натомість Анні доведеться звернутися до лікарів. До слова, знаменитості мають зробити дві операції. Про це Трінчер розповіла в Instagram-stories.

"На мене чекають дві операції", - зізналася Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Загалом, чому зірка мусить звернутися до лікарів, вона не розповіла. Натомість співачка бідкається, що протягом двох місяців не працюватиме.

"Я розумію, що два місяці буде дуже складно. І, чесно, не знаю, як налаштуватися на це. Все моє життя – це дуже шалений темп. Я не уявляю себе без роботи, не пам'ятаю себе без роботи. Але коли є операції, у тебе фізично не виходить так працювати, як ти це робиш кожного дня", - поділилася артистка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, поки ж Анна готується до одруження зі своїм коханим, блогером Олександром Волошиним. Нещодавно знаменитість показала, як вони з бойфрендом обирали обручки. Також Трінчер поділилася, кого вже запросила на весільну церемонію.

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