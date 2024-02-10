Анна Трінчер зізналася, чи закрутила новий роман після розлучення з Волошиним

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла про свій стан після розлучення з Олександром Волошиним.

Також артистка відреагувала на слова колишнього про те, що він не проти відновлення їхніх стосунків.

Як поділилася блогерка з сайтом ТСН.ua, вона не вважає за потрібне повертатися до свого минулого. Тому бажання її ексчоловіка Олександра Волошина не поділяє. До того ж Трінчер зазначила, що цьому посприяли певні внутрішні зміни, які починали відбуватися ще незадовго до розлучення. Також артистка чесно відповіла на запитання, чи вільне її серце зараз:

"Я не ставлюся більше до свого колишнього чоловіка. Це моє минуле. Моє серце вільне, але воно присвячене моїй творчості і кар'єрі. Я вже трансформуюся більше пів року. Це почалося за чотири місяці до розлучення. Бо розлучення не робиться просто в один момент. Це був дуже важкий період, в якому ми приймали різні рішення. І у фіналі було розлучення", - поділилася Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Виконавиця зізналася, що на тлі болісних переживань і трансформацій створила власний проєкт, де допомагає шанувальникам розібратися в собі у складні періоди й розірвати шаблони, нав'язані суспільством. Разом зі співачкою у кадрі буде психолог.

"Проєкт був породжений тими негативними емоціями і переживаннями, які я сублімувала в щось позитивне, що б не руйнувало мене, а навпаки витягувало. Я хотіла сама собі довести, що можу це вивезти і транслюватиму людям, як це робити. Я зможу їм допомогти чимось, тому що це якесь пекло. Подкаст разом з психологом "Не ідеальна я" про те, що кожен з нас не ідеальний. Я буду в ролі журналіста й голосу своєї аудиторії і буде експерт, кандидат наук Лєна Адамова, з якою я спілкуюся на різні важливі теми для дівчат, але для чоловіків це теж актуально. Вони будуть більше розуміти вагання, переживання дівчат", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер обурилася поведінкою українців за кордоном і розповіла про прикру ситуацію.

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