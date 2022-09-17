Анна Трінчер зізналася, скільки коштів планувала витратити на своє весілля

До церемонії одруження Анни Трінчер та її нареченого Олександра Волошина залишаються лічені дні. У своєму Instagram співачка активно ділиться із прихильниками усіма деталями підготовки до свята.

Виконавиця вирішила відповісти на найпоширеніше запитання своїх підписників - про бюджет весілля. Як зізналася Анна, через те, що церемонія відбудеться тільки у колі родичів, їхні з нареченим витрати дещо змінилися.

"Майже усе цього дня буде виконано у співпраці з різними організаціями", - сказала Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однак до свого відео співачка додала бюджет, на який пара розраховувала на самому початку планування весілля. Загалом на свято на 14 людей пара була готова витратити близько 167 тисяч гривень.

Наприклад, на вбрання для нареченого і нареченої Трінчер та Волошин закладали по 15-25 тисяч гривен. Найдорожчими у переліку виявилися обручки з діамантами, на які закохані готові витратити від 50 до 60 тисяч гривень, а ось найдешевшим виявилося оформлення шлюбу у РАГСі - блищько 7 тисяч гривень.

Нагадаємо, днями Анна Трінчер та Олександр волошин повідомили сумну новину про те, що змушені відмовитися від запланованої весільної церемонії.

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