Анна Трінчер знову збільшила губи та порівняла фото до і після процедури

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер вкотре збільшила собі губи.

Про це знаменитість поділилася в Instagram-stories. Анна опублікувала фото та показала, як їй косметологиня робила ін'єкцію зі збільшення губ. За словами артистки, це було не надто боляче. До речі, більші губи Трінчер не робить, бо косметологиня проти цього.

"Колю у своєї Свєти. Вона мені не дозволяє робити більше. Це терпимо", - зазначила Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Загалом Анна не вперше збільшує губи. Раніше вона вдавалася до подібних процедур. Знову колоти ін'єкцію доводиться, бо за пів року губи зменшуються, адже розчин розсмоктується.

До речі, Трінчер показала результат, опублікувавши знімки до та після процедури.

Зліва - фото губ Анни до збільшення, а справа - після / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, днями Анна Трінчер потрапила у гучний скандал. Артистку звинуватили у невиплаті гонорару за виконану роботу. Співачка відповіла на скандальні заяви в її бік.

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