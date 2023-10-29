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Анна Трінчер знялася в еротичній фотосесії і показала апетитні сідниці крупним планом

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Анна Трінчер знялася в еротичній фотосесії і показала апетитні сідниці крупним планом

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка розбурхала уяву шанувальників.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер порушила спокій своїх прихильників новими гарячи кадрами.

На сторінці в Instagram артистка поділилася серією доволі відвертих знімків, на яких продемонструвала свою красу з різних ракурсів. На фото Трінчер постає у комбінації з білих трусів і топу, який ледь прикриває її груди.

Також Анна крупним планом похизувалася апетитними сідницями:

"Очевидно, що ти хочеш мене", - скромно супроводила текстом свої світлини еротичного характеру Трінчер.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Думки шанувальників щодо побаченого розділилися. Одні завалили компліментами Анну, інші ж впевнені, що це доволі інтимні знімки, щоб ними ділитися публічно:

  • Нічого не розумію.. ну так, розкішна жінка, без питань.. Та навіщо це на всеогляд?
  • Те, що ця жінка гарна, видно і коли вона одягнена. А що вона хотіла показати такими фото?
  • Неймовірна!
  • Кожна жінка, яка себе любить і має гарне тіло, має право на такі фото! І вони зовсім не вульгарні!
Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер у сміливій мінісукні показалася в обіймах іншого відомого чоловіка. Трінчер записала романтичний дует з виконавцем DEMCHUK, яка отримала назву "Цілуй".

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Дата публікації
Перегляди
662
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