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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Анна Трінчер зворушила ліричною піснею, в якій показала своє заповітне: "Мій особистий досвід"

Анна Трінчер випустила нову пісню, а також розповіла, які сенси в ній заклала.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Трінчер

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер зворушила ліричною композицією, в якій розповіла про своє заповітне.

Пісня артистки дістала назву "Подруга моя". У композиції виконавиця поділилася щирою історією про справжню жіночу дружбу, підтримку та любов, яка не потребує гучних слів. Трек розповідає про реальний зв'язок, який тримає навіть тоді, коли весь світ падає, про жінок, які не зникають, коли складно, не ставлять зайвих запитань, не засуджують, про тих, хто бачить тебе справжньою.

"Жінка жінці — прихисток. Це саме те, що я хотіла сказати новою піснею. Вона про подруг, які залишаються, навіть коли все навколо руйнується. Про тих, хто стає твоєю опорою, коли ти сама більше не можеш триматися. Це мій особистий досвід, моя подяка тим, хто був поруч у найтемніші моменти", — ділиться співачка.

У час, коли у суспільстві досі нав'язують міф, що жіночої дружби не існує, ця композиція м'яко, але впевнено руйнує стереотипи. "Подруга моя" — нагадування про те, що жінки можуть бути одна для одної не конкурентками, а тилом та світлом.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський порвав Мережу українською версією хіта "Пінаколада". Артист також заінтригував перекладом пісні "Шекспір". Виконавець вже розкрив дату виходу композиції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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