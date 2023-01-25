Анна Завальська розповіла про навчання 7-річного сина у Великій Британії: "Там дуже відрізняється система"

Екс"Алібі" разом з дитиною виїхала за кордон у березні 2022 року.

Ексучасниця дуету "Алібі" Анна Завальська на початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком прийняла рішення вивозити сина з України подалі від повномасштабної війни.

У березні Анна разом з 7-річним Іллею поїхали до Польщі, а згодом опинилися у Великій Британії. Наразі Завальська повернулася до України і в студії "Сніданку з 1+1" поділилася досвідом життя за кордоном.

Анна Завальська з сином / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

За словами артистки, до Великої Британії вони з сином опинилися завдяки програмі Homes for Ukraine:

"Це програма, коли ти можеш розділити житло з громадянами Британії, які запрошували українські сім'ї. Власне, ми шукали школу. Школа була пріоритетом. Сина сприйняли дуже добре. Я дуже боялася, що він не зможе адаптуватися, він дуже комунікабельна така людина, йому дуже потрібно спілкуватися. Перші два тижні я бачила, що йому було складно. Але все керівництво школи запевнило, він буде дуже занурений в обставини, у нього не буде вибору, – він говоритиме. Він не заговорив, але він чудово розуміє мову. В нього вже британський акцент і він дуже гарно читає. Він зробив дуже великий прогрес у навчання за ці 5 місяців" – поділилася зіркова мама.

Анна Завальська розповіла, як її син Ілля адаптовувався до навчання у британські школі

Своє навчання у британській школі син Завальської поєднував з онлайн навчанням за українською програмою. Анна каже, що ці дві системи абсолютно різні і Іллі було непросто.

Розповіла артистка й про шкільні нюанси. Так от, якщо дитина навчається у державній школі, то її навчання, підручники та весь необхідний матеріал оплачує держава. А от навчання у приватних навчальних закладах собі дозволити навіть далеко не всі британці можуть.

Син Анни Завальської / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Чим відрізняється система – інтенсивністю та рівнем навантаження. В британській школі є акцент на математиці і мові, і це основні предмети. Вони так лайтово навантажують іншими предметами. Все інше, якщо хочуть батьки, це право вибору факультативу за гроші", - розповіла Анна.

Вона додала, що також Іллі щотижня влада виплачувала child benefit – соцвиплата у розмірі 20 фунтів на тиждень (900 грн).

"Цей child benefit,який ми отримували на підтримку дитини, ми витрачали саме на це(факультативи – прим.ред). Можу сказати, що рівень наших позашкільних занять, секцій він набагато вищий", - зазначила Завальська.

Нагадаємо, раніше ведуча Лідія Таран розповіла про навчання доньки Василини у Франції. До речі, й сама ведуча вирішила гризти граніт науки і стала студенткою місцевого університету.

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