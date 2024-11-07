Анна Завальська розповіла про серйозні кризи в шлюбі з чоловіком і як вони опинились на межі розриву

Ексучасниця дуету "Алібі" Анна Завальська відверто розповіла про серйозні кризи в шлюбі з чоловіком, композитором Дмитром Саратським.

Пара в шлюбі вже 10 років. Анна зізнається, що за цей час їм із коханим доводилося багато що пережити. Криз у стосунках пари було чимало. Завальська говорить, що їм із коханим було тяжко, коли вони дізналися про вагітність. Річ у тім, що на той момент вони не планували народжувати дітей та укладати шлюб. Також після народження сина перед подружжям постали нові випробування.

Анна Завальська з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Криз було дуже багато. У нас були з Дімою дуже великі випробовування. Була дуже важка для мене криза, коли народився Ілля. Це я зараз розумію, що в мене була депресія. А на той момент…Ми з Дімою не планували шлюб, дітей. Розуміли, що це може колись статися, але це не була наша мета. Коли побачила ці дві смужки, у Діми трапилося запалення нерва обличчя, у нього була паралізована частина обличчя. Я розумію, що я вразлива, і він такий самий. Цей момент був дуже болісний. Думали, що, можливо, не створені одне для одного", - розповіла Завальська в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Анна говорить, що в стосунках і вона робила помилки, і чоловік. Бувало й таке, що співачці доводилося переступати через себе та багато працювати над собою, аби усвідомити, що сталося не так та чому взаємини погіршилися.

Анна Завальська з чоловіком / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Бували моменти, коли він допускав помилки. Я себе дуже сильно ламала, щоб пробачити, усвідомити, зрозуміти, в чому була моя провина, допустила якісь моменти, які зіпсували стосунки, що в них втрутилися треті особи. Зрад не було, але були обставини, в яких відчувалося віддалення", - поділилася артистка.

Анна Завальська говорить, що бували й такі моменти, коли вони збиралися ставити крапку в стосунках, і таке траплялося й не раз. Однак закохані все ж таки зробили крок на зустріч одне одному. Артистка пригадує, що коханий будував свій будинок. Туди він запропонував їй переїхати. Хоч оселя перебувала ще на стадії будівництва, співачка погодилася. Відтоді, за словами Завальської, почалася їхня зовсім інша історія.

Анна Завальська з чоловіком / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"У нас було декілька переломних моментів, коли ми могли розбігтися, і я казала, що це крапка. Ми роз'їжджалися. Потім я вмовила його пожити у моїх батьків, це була велика помилка. Це для чоловіка було дуже складним випробовуванням. Коли я сказала, що все, це кінець, він зібрав речі і виїхав. Я дивилась у вікно і думала, що це точно кінець, я починатиму нову історію. Цього теж не сталося. Він кинув мені виклик і сказав, що в нього будується будинок, якщо хочеш, переїжджай до мене. Відтоді ми почали зовсім іншу історію свою", - поділилася артистка.

До речі, за словами співачки, вже згодом вони з коханим аналізували стосунки та багато говорили. Пара зрозуміла, що лише розмовами може вирішити проблему, що виникла. Анна за це вдячна чоловіку. Окрім того, артистка вважає, що завдяки коханому їм вдалося подолати всі кризи.

Анна Завальська з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Пізніше ми почали багато говорити. Він був ініціатором, він достукався до мене, що розмова – це єдиний спосіб вирішити якусь проблему. Він не давав мені піти. Він мене завжди розвертав і казав, що давай просто долати ці перешкоди. Він був дорослою і більш зрілою людиною, завдяки йому ми пройшли всі кризи", - запевнила співачка.

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Тоня Матвієнко відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком Арсеном Мірзояном. Артистка зізналась, як вони опинилися на межі розриву.

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