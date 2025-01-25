Анна Жук загинула в ДТП: подруга блогерки у сльозах розкрила її мрію перед смертю

Українська блогерка Стася Макєєва відреагувала на смерть блогерки Анни Жук, яка загинула в моторошній ДТП.

Трагічний інцидент трапився 24 січня. Як виявилося, того дня Анна Жук з чоловіком і старшим сином прямувала до блогерки Макєєвої, у доньки якої було день народження. Утім, одразу після страшної звістки Стася скасувала святкування й вийшла на зв'язок у сльозах. У фотоблогу вона зазначила, що досі не вірить у втрату.

Згодом Макєєва вшанувала пам'ять загиблої Жук і пригадала, якою світлою вона була за життя. Крім того, блогерка розкрила нездійсненну мрію колеги. Вона повідомила, що Анна за життя хотіла народити четверту доньку.

Стася Макєєва про загибель подруги Анни Жук в ДТП

Стася Макєєва про загибель подруги Анни Жук в ДТП

"Я не можу повірити в це. Ані не стало. Вони з чоловіком потрапили в аварію. Вона теж з Харкова, ми товаришували. Ми були дуже близькими. Не уявляєте, якою людиною вона була. Усім допомагала, за всіх переживала. Ніколи не залишить нікого в скрутну хвилину. Вона була душею будь-якої компанії. Вона так хотіла жити! Вона так хотіла народити ще доньку", - зі сльозами заявила Макєєва.

Анна Жук загинула в ДТП

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть блогерки Анни Жук, більш відомої як Аннет. Її життя обірвалося в трагічній ДТП. За кермом перебував її чоловік, який пішов на обгін і врізався у вантажівку. Також у салоні перебував один із синів подружжя. Він і батько також постраждали. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Загалом, у Анни Жук лишилося троє дітей.

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