Анні Саліванчук після серйозного падіння робитимуть операцію: "У моїй голові два затемнення"

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук поділилася з прихильниками сумними новинами.

Падіння знаменитості виявилося набагато серйознішим, аніж вона вважала. Зокрема, в Анни серйозно травмований ніс, що їй довелося звертатися до спеціаліста, аби зрозуміти, чи треба його вправляти.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"КТ набагато краща, аніж попередня. Але я чекаю на результати від професора, який має мені зателефонувати. Він має глянути мій носик та зрозуміти, чи треба вправляти, чи ні", - поділилася Анна в Instagram.

Однак є ще гірша проблема. Зокрема, лікарі після комп'ютерної томографії помітили в голові Анни два затемнення.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"На сьогодні це не головна проблема. Мені зателефонував невропатолог та сказав, що після мого КТ людина, яка його описувала, незадоволена. Там є проблема і мені треба ще зробити ще одне МРТ голови і судин, бо там є якісь у моїй голові два затемнення", - поділилася Анна.

Ймовірно, лікарі виявили щось дуже серйозне. Саліванчук поділилася, що новини кепські, їй сьогодні мають робити операцію.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Новини не дуже. Нічого не виставляю, бо буду плакати, якщо буду про це говорити. Тримаюсь, бо сьогодні операція", - поділилася Анна.

Анна Саліванчук із сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук послизнулася, впала та вдарилася о сходинку. У результаті падіння знаменитість отримала струс мозку та розбила ніс.

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