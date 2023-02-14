Анні Саліванчук після серйозного падіння робитимуть операцію: "У моїй голові два затемнення"

Артистка розповіла про наслідки свого нещодавнього падіння.
Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук поділилася з прихильниками сумними новинами.
Падіння знаменитості виявилося набагато серйознішим, аніж вона вважала. Зокрема, в Анни серйозно травмований ніс, що їй довелося звертатися до спеціаліста, аби зрозуміти, чи треба його вправляти.
"КТ набагато краща, аніж попередня. Але я чекаю на результати від професора, який має мені зателефонувати. Він має глянути мій носик та зрозуміти, чи треба вправляти, чи ні", - поділилася Анна в Instagram.
Однак є ще гірша проблема. Зокрема, лікарі після комп'ютерної томографії помітили в голові Анни два затемнення.
"На сьогодні це не головна проблема. Мені зателефонував невропатолог та сказав, що після мого КТ людина, яка його описувала, незадоволена. Там є проблема і мені треба ще зробити ще одне МРТ голови і судин, бо там є якісь у моїй голові два затемнення", - поділилася Анна.
Ймовірно, лікарі виявили щось дуже серйозне. Саліванчук поділилася, що новини кепські, їй сьогодні мають робити операцію.
"Новини не дуже. Нічого не виставляю, бо буду плакати, якщо буду про це говорити. Тримаюсь, бо сьогодні операція", - поділилася Анна.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук послизнулася, впала та вдарилася о сходинку. У результаті падіння знаменитість отримала струс мозку та розбила ніс.
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