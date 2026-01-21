- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1052
- Час на прочитання
- 1 хв
Анні Трінчер на Балі довелося викликати швидку допомогу
Відпочинок артистки не минає без неприємностей.
Українська співачка Анна Трінчер змусила прихильників неабияк хвилюватися за неї.
Виконавиця наразі насолоджується зимовою відпусткою. Артистка обрала відпочинок на острові Балі. Проте відпочинок знаменитості минає не зовсім так, як їй би цього хотілось. Анні Трінчер довелося викликали швидку допомогу. Про це співачка розповіла в Instagram-stories.
Артистка вже й пояснила, чому їй довелося звертатися до лікарів за допомогою. Співачку щось покусало на пляжі, через що на тілі з'явилось червоне висипання. Виконавицю це неабияк непокоїло.
"Мене щось покусало на пляжі", - ділиться співачка.
Врешті, лікарі надали Анні Трінчер медичну допомогу та заспокоїли, що все буде добре, про що свідчать слова артистки: "Кажуть, жити буду".
Нагадаємо, раніше хореограф Женя Кот розповів про проблеми зі здоров'ям. Танцівник зізнався, що переніс операцію, та показався в лікарні з бинтовою пов'язкою на голові.