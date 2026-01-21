ТСН у соціальних мережах

Гламур
1052
1 хв

Анні Трінчер на Балі довелося викликати швидку допомогу

Відпочинок артистки не минає без неприємностей.

Анна Трінчер

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер змусила прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Виконавиця наразі насолоджується зимовою відпусткою. Артистка обрала відпочинок на острові Балі. Проте відпочинок знаменитості минає не зовсім так, як їй би цього хотілось. Анні Трінчер довелося викликали швидку допомогу. Про це співачка розповіла в Instagram-stories.

Анна Трінчер звернулась за допомогою до лікарів / © instagram.com/annatrincher_official

Артистка вже й пояснила, чому їй довелося звертатися до лікарів за допомогою. Співачку щось покусало на пляжі, через що на тілі з'явилось червоне висипання. Виконавицю це неабияк непокоїло.

"Мене щось покусало на пляжі", - ділиться співачка.

Анна Трінчер пожалілась на висипання на тілі / © instagram.com/annatrincher_official

Врешті, лікарі надали Анні Трінчер медичну допомогу та заспокоїли, що все буде добре, про що свідчать слова артистки: "Кажуть, жити буду".

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше хореограф Женя Кот розповів про проблеми зі здоров'ям. Танцівник зізнався, що переніс операцію, та показався в лікарні з бинтовою пов'язкою на голові.

