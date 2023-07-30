Анні Трінчер раптово стало зле у потягу: "Пережила найжахливішу ніч у житті"

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася сумною новиною, як їй раптово стало зле у потягу.

В Instagram-stories артистка розповіла, що в неї стався жахливий приступ панічної атаки, з яким вона не могла впоратися самотужки. Ба більше, поруч з Анною нікого з близьких не було, хто б міг їй допомогти, адже вона була сама у потягу, та ще й за кордоном.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я пережила найжахливішу ніч у своєму житті. Панічна атака тривалістю в півтори години. Найжорсткіша у моєму житті. Я одна, в іншій країні, у потягу", - розповіла Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Виконавицю під час панічної атаки почало трясти, вона заїкалася. Артистці допомагав впоратися з приступом провідник, також зірка зателефонувала своїй подрузі, яка заспокоювала її. Врешті, після заспокійливих ліків Анні стало ліпше.

"Я вперше в житті заїкалася. Моє тіло було спазмованне, але водночас я його не відчувала. Півтори години провідник тримав мене за руку, він був збентежений і не розумів, що робити. На зв'язку була моя подруга, без якої я б не впоралась", - поділилася Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Як зазначила виконавиця, вона не контролює свої приступи панічної атаки. Однак Трінчер зізналась, що це трапилося не без причини. Та більше подробиць співачка не стала розповідати.

"Звичайно, панічна атака виникла не без причини, через це вдвічі боляче. Я знаю, що я дуже сильна, розумна, я б впоралася з будь-чим. Але до цього я просто не була готова, я не знайшла в собі сили зупинити мою емоційність, відпустити ситуацію і не давати шанс всьому цьому перерости в панічну атаку", - додала співачка.

В Анни Трінчер стався приступ панічної атаки / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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