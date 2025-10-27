Анну Кошмал із 7-місячною донькою посеред ночі "швидка" забрала до лікарні

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал змусила прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Артистка у своєму Instagram опублікувала фото з 7-річною донькою Софією. Кадр був зроблений у кареті швидкої допомоги. На знімку акторка сиділа та тримала на руках маленьку донечку.

У дописі Анна Кошмал жартома зазначила, що вночі їм не спалося, і вони катались в кареті швидкої допомоги. Артистка також вказала, що це було о 04:00.

"Це нам із Софією не спиться і ми катаємося вночі на кареті швидкої допомоги", - говорить артистка.

Схоже, у маленької Софії виникли проблеми зі здоров'ям, що Анні Кошмал довелося терміново звертатися до медиків за допомогою. Тож, акторку разом із донькою "швидкою" забрали до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно артистка Анна Саліванчук разом із 9-річним сином потрапила до лікарні. Як виявилося, Гліб серйозно травмувався на тхеквондо.