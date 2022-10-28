Анну Кошмал росіяни запросили на конкурс до Оренбурга: акторка відреагувала

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал отримала неочікуване повідомлення від росіян, які запросили акторку до Оренбурга.

Обурливим повідомленням Анна поділилася у своїх сторіз в Instagram. Кошмал показала, як її запросили до РФ взяти участь у конкурсі. Вочевидь, росіяни або не звернули увагу на позицію акторки, або таким чином вирішили пожартувати.

"Привіт, Оренбург на зв'язку. У нас тут конкурс "Студентська осінь", і ми хотіли взяти на конкурс пісню "Мій маленький оркестр", яку ти співала в серіалі. І було б чудово, якби ти могла виступити на нашому конкурсі з доброти душевної. Може, раптом будеш в Оренбурзі 7-10 листопада приблизно?" - написали Анні.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Акторка була в шоці та одразу відреагувала на повідомлення.

"Вони що там, у якомусь паралельному Всесвіті живуть?!" - написала здивована Кошмал.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні Анна Кошмал розірвала стосунки з російськими акторами із серіалу "Свати", які підтримали вбивства українців. Через позицію українки колишні колеги почали публічно ображати її. Одного разу Кошмал показала, які гнівні повідомлення отримує від Інни Корольової, яка зіграла її маму в серіалі.

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