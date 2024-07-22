Анну Трінчер розкритикували через пристрасний поцілунок з дівчиною: ексчоловік заступився за співачку

Блогер не промовчав, коли його колишню дружину почали критикувати в Мережі.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер нарвалася на різку критику в Мережі.

Причиною цього став неочікуваний ролик, який в Instagram опублікувала артистка. На відео виконавиця злилася в пристрасному поцілунку з відомою блогеркою Валерією Андріївною. Однак сміливість Трінчер оцінили далеко не всі користувачі. Виконавицю в коментарях почали критикувати, мовляв, виставляти такі кадри – це вже занадто, адже її аудиторія здебільшого діти.

Анна Трінчер поцілувалася з дівчиною / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Колишній чоловік співачки, блогер Олександр Волошин, не став мовчати, коли його ексдружину почали хейтити. Він заступився за Анну Трінчер. Зокрема, Волошин згадав, як 2016 року співачки Настя Каменських та Надя Дорофєєва на сцені злилися в пристрасному поцілунку. Також блогер наголосив, що час вже відходити від радянського виховання і будувати вільне суспільство.

"Не знаю, чого ви так накинулись... Коли Дорофєєва з Каменських цілувались, всі підтримували і кайфували. Та й давайте виходити за рамки радянського виховання і будувати "вільне" суспільство, яке робить так, як відчуває, а не так, як нав'язали", - заступився за колишню дружину блогер.

Олександр Волошин заступився за Анну Трінчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, нещодавно й сам Олександр Волошин потрапив у гучний скандал. Після обстрілу Росією дитячої лікарні "Охматдит", він почав закликати до мирних переговорів на умовах росіян. За просування російських наративів блогер опинився в базі "Миротворця".

Волошина та інших відомих блогерів - до бази "Миротворець"! Через російські наративи!

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