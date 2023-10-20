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Анну Трінчер у мінісукні заскочили за пристрасними обіймами не зі своїм чоловіком

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Анну Трінчер у мінісукні заскочили за пристрасними обіймами не зі своїм чоловіком

Анна Трінчер та DEMCHUK

Артистка здивувала відвертою фотосесією з відомим співаком.

Українська співачка Анна Трінчер потішила шанувальників випуском нової музичної роботи "Цілуй", яку записала у дуеті з виконавцем DEMCHUK.

Про свою спільну роботу артисти говорять, що вона про ті відчуття палкої закоханості, яка виникає на початку стосунків:

"Для мене "Цілуй" – це вибухова суміш емоцій, яка потрапляє в кожну клітинку. Вона про ті самі палкі стосунки, коли у вас все тільки-но починається", - прокоментувала Трінчер.

А DEMCHUK зізнався, що прихильники його замучили запитаннями, коли відбудеться реліз композиції. Вперше вона пролунала під час нещодавнього концерту артистів. Відео з виступом завірусилося в Мережі та набрало понад 100 тисяч переглядів.

Анна Трінчер та DEMCHUK / ©
Анна Трінчер та DEMCHUK

Анна Трінчер та DEMCHUK підкріпили прем'єру композиції доволі пікантною фотосесією, де пристрасно обіймалися, трималися за руки та ледь не цілувалися.

Анна Трінчер та DEMCHUK / ©
Анна Трінчер та DEMCHUK
Анна Трінчер та DEMCHUK / ©
Анна Трінчер та DEMCHUK
Анна Трінчер та DEMCHUK / ©
Анна Трінчер та DEMCHUK
Анна Трінчер та DEMCHUK / ©
Анна Трінчер та DEMCHUK

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розбурхала уяву шанувальників, знявшись у відвертому купальнику в душі. Артистка продемонструвавала свої спокусливі форми.

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Дата публікації
Перегляди
625
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