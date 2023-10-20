Анну Трінчер у мінісукні заскочили за пристрасними обіймами не зі своїм чоловіком

Українська співачка Анна Трінчер потішила шанувальників випуском нової музичної роботи "Цілуй", яку записала у дуеті з виконавцем DEMCHUK.

Про свою спільну роботу артисти говорять, що вона про ті відчуття палкої закоханості, яка виникає на початку стосунків:

"Для мене "Цілуй" – це вибухова суміш емоцій, яка потрапляє в кожну клітинку. Вона про ті самі палкі стосунки, коли у вас все тільки-но починається", - прокоментувала Трінчер.

А DEMCHUK зізнався, що прихильники його замучили запитаннями, коли відбудеться реліз композиції. Вперше вона пролунала під час нещодавнього концерту артистів. Відео з виступом завірусилося в Мережі та набрало понад 100 тисяч переглядів.

Анна Трінчер та DEMCHUK

Анна Трінчер та DEMCHUK підкріпили прем'єру композиції доволі пікантною фотосесією, де пристрасно обіймалися, трималися за руки та ледь не цілувалися.

Анна Трінчер та DEMCHUK

Анна Трінчер та DEMCHUK

Анна Трінчер та DEMCHUK

Анна Трінчер та DEMCHUK

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розбурхала уяву шанувальників, знявшись у відвертому купальнику в душі. Артистка продемонструвавала свої спокусливі форми.

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