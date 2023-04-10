Анну Трінчер звинуватили в брехні та невиплаті гонорару за роботу: співачка відповіла

Українська співачка Анна Трінчер потрапила в гучний скандал.

Контентмейкерка Луїза, з якою співпрацювала виконавиця, зробила скандальні заяви. Дівчина у своєму TikTok розповіла, що Трінчер недобросовісно поставилася до її роботи. За словами контентмейкерки, спочатку Анна запізнилася на знімання контенту та затримала її на півтори години. Також дівчина обурилася, що знімали вони спідню білизну, хоча домовлялися зовсім про інше.

Анна Трінчер

"Аня написала і запропонувала співпрацю, ми зробили Zoom (відеорозмову) і погодили дати, з мене повинна була прозвучати цікава ідея. Аня та її менеджерка запізнилися на знімання на 20 хвилин. Приїхавши вони сказали, що ми повинні зняти білизну, а ми домовились про інше", - розповіла дівчина.

Анна Трінчер

Ба більше, за словами контентмейкерки Анна відмовилася їй платити за роботу, заявивши, що контент їй не сподобався.

Анна Трінчер

"Ми домовилися про ціну та час. Аня затримала мене на 1,5 години і відмовилася платити, сказала, що це пробний термін (про це домовленості не було, я безкоштовно не працюю). Потім, коли я скинула матеріал через годину після знімань, її менеджерка вирішила викрутитися, щоб не платити, і сказала, що їм не подобається. Хоча до того, поки ми сиділи, їм все подобалося", - написала контентмейкерка.

Анна Трінчер

Утім і Анна не стала мовчати. Виконавиця розповіла свою версію. За словами артистки, вона хотіла взяти Луїзу до своєї команди, тому організувала пробні знімання. Зокрема, артистка показала докази своїх слів – скриншоти їхнього листування, де контентмейкерка була попереджена про знімання спідньої білизни, а також, що гонорар вона отримуватиме після випробувального терміну.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

"Ми зробили з нею Zoom, який, як виявилося, вона в щура записувала. Це просто невиховано і неетично. Ми домовилися на тестові пробні знімання, аби я зрозуміла, наскільки її навички мені підходять. Я сказала, мені треба, щоб ти на 30 хвилин підійшла на знімання, зняла контент, змонтувала 1-2 відео, щоб я подивилася наскільки ти професійно вмієш це робити. Це ми проговорили в Zoom, і моя менеджерка ще це прописала їй в Telegram", - зазначила Анна.

@annatrincher Не всі звички вмикати розум і розбиратимь в ситуаціі) мовчати я не стану) повна інформація в інстаграмі annatrincher_official ❗️ Скоро друга частина) ♬ оригінальний звук - Анна Тринчер

Також Трінчер додала, що погодилася на співпрацю, адже роботи контентмейкерки їй сподобалися. Утім співачка знайшла докази, що дівчина просто видає чужі роботи за свої.

"Моя знайома фотографиня надіслала мені відео про те, що увесь її візуал, який вона публікує у себе на робочому акаунті – це просто нахабно вкрадений контент в інших контентмейкерів", - додала Анна.

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