Антін Мухарський розповів, як марно намагався зустрітися з дітьми від путіністки Сніжани Єгорової

Шоумен також відповів, чи намагався зв'язуватися з колишньою дружиною.
Письменник та шоумен Антін Мухарський розповів, як марно намагався зустрітися з дітьми від ведучої-путіністки Сніжани Єгорової.
Шоумен нині перебуває в Туреччині, куди він приїхав із благодійними заходами на запрошення турецького посольства в Анкарі. Мухарський хотів скористатися нагодою та зустрітися з трьома дітьми від Єгорової. Письменник намагався за допомогою юристів дізнатися адресу проживання синів та доньки, однак це виявилося марно.
"Я звернувся до українського консульства в Анталії з проханням надати адресу проживання моїх дітей у Туреччині. Через юриста були пророблені певні дії, але держава Туреччина не видає особистих даних. Тому я не побачу своїх дітей, бо не знаю, де вони проживають", - розповів Мухарський в інтерв'ю Яніні Соколовій.
Із колишньою дружиною шоумен також не намагався зв'язуватися. Як пояснив Мухарський, стосунки між ними зіпсовані і про бодай щось домовлятися з Єгоровою просто неможливо.
"Ні, це неможливо, так як неможливо помиритися з Путіним. Історія нашої родини - це така, в краплі відображається історія взаємин двох країн, України і Росії, в такій перспективі останніх 10−15 років", - додав шоумен.
Зазначимо, Антін Мухарський та Сніжана Єгорова прожили у шлюбі близько дев'яти років. Вони мають трьох спільних дітей – синів Андрія та Івана і доньку Орисю. З дітьми Мухарський не спілкується. Як раніше давав зрозуміти шоумен, не останню роль в цьому відіграла війна в Україні та позиція Єгорової, яка підтримує вторгнення Росії та такі ж думки транслює й дітям.
Нагадаємо, нещодавно Антін Мухарський різко коментував позицію Сніжани Єгорової. Також шоумен шокував, як його намагалися отруїти.
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