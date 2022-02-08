Антипремія "Золота малина": кінокритики обиратимуть найгірший фільм з Брюсом Віллісом

Найгірший фільм з Брюсом Віллісом оберуть наприкінці березня.

Антипремія в сфері кіноіндустрії "Золота малина" створила окрему категорію для фільмів з Брюсом Віллісом.

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Про це 8 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.



Нагороди за найгірші фільми вручають з 1981 року - їх анонімно обирають пів тисячі членів журі з різних країн.

За 2021 рік номінантів чимало, але настільки не пощастило, схоже, лише Брюсу Віллісу. Він торік попрацював надзвичайно плідно - знявся одразу у восьми стрічках. Вони, на думку критиків, заслужили на окрему категорію - "найгірша гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року".

В якій саме з цих стрічок актор показав себе на думку критиків найнедосконаліше - оголосять наприкінці березня.

"Золоту малину" зазвичай вручають у переддень "Оскара".

Відома антипремія "Золота малина" створила окрему категорію для фільмів із Брюсом Віллісом

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