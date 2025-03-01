Антипремія "Золота малина": названо найгірший фільм та провальних акторів

Найгіршою стрічкою 2024 року визнали "Мадам Павутина".
Вже традиційно за день до престижної кінопремії "Оскар" головна антикінопремія року "Золота малина" опублікувала список переможців.
1 березня в Лос-Анджелесі відбулося вручення статуеток за найгірші ролі, фільми та режисерський задум попереднього року. Оргкомітет обрав переможців шляхом голосування 1202-х членів журі – до них увійшли кінокритики, журналісти та інші.
Так, найбільшим розчаруванням у кіносвіті минулого року стала "Мадам павутина". Також провальним визнали фільм, на який донедавна всі так довго чекали – "Джокер: Божевілля на двох", де головні ролі зіграли Леді Гага та Хоакін Фенікс. На антипремії їм почесно присвоїли звання "Найгіршої пари на екрані", а самій стрічці – "Найгірший сиквел".
Поглянути на список переможців 45-ї щорічної премії "Золота малина" редакція ТСН.ua пропонує нижче:
- Найгірший фільм – "Мадам Павутина"
- Найгірший актор – Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")
- Найгірша акторка – ("Мадам Павутина")
- Найгірший актор другого плану – Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Земля тіней" та "Незнайомці")
- Найгірша акторка другого плану – Емі Шумер ("Без глазурі")
- Найгірша пара у фільмі – Хоакін Фенікс та Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")
- Найгірший приквел, римейк чи сиквел фільму – "Джокер: Божевілля на двох"
- Найгірший сценарій – "Мадам Павутина"
- Найгірший режисер – Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")
- Нагорода за відновлення репутації – Памела Андерсон ("Остання шоу-гьорл")
Нагадаємо, у ніч проти 3 березня відбудеться головна подія у кіносвіті – урочиста церемонія "Оскар-2025". Редакція сайту ТСН.ua слідкуватиме за найголовнішим і першою повідомить переможців головних номінацій. А поки пропонуємо ознайомитися з найголовнішим – де та о котрій дивитися кінопремію, чи є в номінаціях Україна та що відомо про скандали.
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