Антипремія "Золота малина": названо найгірший фільм та провальних акторів

Вже традиційно за день до престижної кінопремії "Оскар" головна антикінопремія року "Золота малина" опублікувала список переможців.

1 березня в Лос-Анджелесі відбулося вручення статуеток за найгірші ролі, фільми та режисерський задум попереднього року. Оргкомітет обрав переможців шляхом голосування 1202-х членів журі – до них увійшли кінокритики, журналісти та інші.

Так, найбільшим розчаруванням у кіносвіті минулого року стала "Мадам павутина". Також провальним визнали фільм, на який донедавна всі так довго чекали – "Джокер: Божевілля на двох", де головні ролі зіграли Леді Гага та Хоакін Фенікс. На антипремії їм почесно присвоїли звання "Найгіршої пари на екрані", а самій стрічці – "Найгірший сиквел".

Хоакін Фенікс та Леді Гага / Фото: Associated Press

Поглянути на список переможців 45-ї щорічної премії "Золота малина" редакція ТСН.ua пропонує нижче:

Найгірший фільм – "Мадам Павутина"

Найгірший актор – Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Джеррі Сайнфелд / Фото: Associated Press

Найгірша акторка – ("Мадам Павутина")

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Найгірший актор другого плану – Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Земля тіней" та "Незнайомці")

Найгірша акторка другого плану – Емі Шумер ("Без глазурі")

Найгірша пара у фільмі – Хоакін Фенікс та Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")

Леді Гага та Хоакін Фенікс / Фото: Associated Press

Найгірший приквел, римейк чи сиквел фільму – "Джокер: Божевілля на двох"

Найгірший сценарій – "Мадам Павутина"

Найгірший режисер – Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")

Нагорода за відновлення репутації – Памела Андерсон ("Остання шоу-гьорл")

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня відбудеться головна подія у кіносвіті – урочиста церемонія "Оскар-2025". Редакція сайту ТСН.ua слідкуватиме за найголовнішим і першою повідомить переможців головних номінацій. А поки пропонуємо ознайомитися з найголовнішим – де та о котрій дивитися кінопремію, чи є в номінаціях Україна та що відомо про скандали.

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