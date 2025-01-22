Антипремія "Золота малина": які фільми стали розчаруванням і хто з акторів виявився найгіршим

Головна антикінопремія року "Золота малина" нарешті оголосила список номінантів.

Вручення статуеток за сумнівні досягнення у світі кіно за 2024 рік відбудеться вже 1 березня у Лос-Анджелесі. А поки ж оргкомітет визначився з фільмами та акторами, які розчарували глядачів. Серед номінацій здебільшого лідирують екранізації коміксів – "Ворон", "Мадам Павутина", "Джокер: Божевелля на двох" та "Крейвен-мисливець".

Номінантів на антипремію оприлюднили на офіційному сайті "Золотої малини", тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з їхнім повним списком.

Найгірший фільм

"Бордерлендз"

"Джокер: Божевілля на двох"

"Мадам Павутина"

"Мегалополіс"

"Рейган"

Найгірший режисер

Ес Джей Кларксон ("Мадам Павутина")

Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")

Тодд Філліпс ("Джокер: Божевілля на двох")

Елай Рот ("Бордерлендз")

Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Джеррі Сайнфелд / Фото: Associated Press

Найгірший актор

Джек Блек ("Любий Санта")

Закарі Лівай ("Гарольд і магічний олівець")

Гоакін Фенікс ("Джокер: Божевілля на двох")

Денніс Квейд ("Рейган")

Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Найгірша акторка

Кейт Бланшетт ("Бордерлендз")

Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")

Брайс Даллас Говард ("Арґайл")

Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")

Дженніфер Лопес ("Атлас")

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Найгірший актор другого плану

Джек Блек ("Бордерлендз")

Кевін Гарт ("Бордерлендз")

Шая Лабаф ("Мегалополіс")

Тахар Рахім ("Мадам Павутина")

Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", Shadow Land, Strangers)

Найгірша акторка другого плану

Аріана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-мисливець")

Леслі-Енн Даун ("Рейган")

Емма Робертс ("Мадам Павутина")

Емі Шумер ("Без глазурі")

FKA Twigs ("Ворон")

FKA Twigs / Фото: Associated Press

Найгірший приквел, ремейк або сиквел фільму

"Ворон"

"Джокер: Божевілля на двох"

"Крейвен-мисливець"

"Муфаса: Король Лев"

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами"

Найгірший сценарій

"Джокер: Божевілля на двох"

"Крейвен-мисливець"

"Мадам Павутина"

"Мегалополіс"

"Рейган"

Нагадаємо, премія "Золота малина" є антиподом "Оскара". Номінантів на голову кінопремію року поки що не оголошували. Ба більше, через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі "Оскар" вперше за всю історію існування опинився під загрозою скасування.

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