Антипремія "Золота малина": які фільми стали розчаруванням і хто з акторів виявився найгіршим

Лідерами у номінаціях стали екранізації коміксів.
Головна антикінопремія року "Золота малина" нарешті оголосила список номінантів.
Вручення статуеток за сумнівні досягнення у світі кіно за 2024 рік відбудеться вже 1 березня у Лос-Анджелесі. А поки ж оргкомітет визначився з фільмами та акторами, які розчарували глядачів. Серед номінацій здебільшого лідирують екранізації коміксів – "Ворон", "Мадам Павутина", "Джокер: Божевелля на двох" та "Крейвен-мисливець".
Номінантів на антипремію оприлюднили на офіційному сайті "Золотої малини", тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з їхнім повним списком.
Найгірший фільм
- "Бордерлендз"
- "Джокер: Божевілля на двох"
- "Мадам Павутина"
- "Мегалополіс"
- "Рейган"
Найгірший режисер
- Ес Джей Кларксон ("Мадам Павутина")
- Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")
- Тодд Філліпс ("Джокер: Божевілля на двох")
- Елай Рот ("Бордерлендз")
- Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")
Найгірший актор
- Джек Блек ("Любий Санта")
- Закарі Лівай ("Гарольд і магічний олівець")
- Гоакін Фенікс ("Джокер: Божевілля на двох")
- Денніс Квейд ("Рейган")
- Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")
Найгірша акторка
- Кейт Бланшетт ("Бордерлендз")
- Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")
- Брайс Даллас Говард ("Арґайл")
- Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")
- Дженніфер Лопес ("Атлас")
Найгірший актор другого плану
- Джек Блек ("Бордерлендз")
- Кевін Гарт ("Бордерлендз")
- Шая Лабаф ("Мегалополіс")
- Тахар Рахім ("Мадам Павутина")
- Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", Shadow Land, Strangers)
Найгірша акторка другого плану
- Аріана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-мисливець")
- Леслі-Енн Даун ("Рейган")
- Емма Робертс ("Мадам Павутина")
- Емі Шумер ("Без глазурі")
- FKA Twigs ("Ворон")
Найгірший приквел, ремейк або сиквел фільму
- "Ворон"
- "Джокер: Божевілля на двох"
- "Крейвен-мисливець"
- "Муфаса: Король Лев"
- "Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами"
Найгірший сценарій
- "Джокер: Божевілля на двох"
- "Крейвен-мисливець"
- "Мадам Павутина"
- "Мегалополіс"
- "Рейган"
Нагадаємо, премія "Золота малина" є антиподом "Оскара". Номінантів на голову кінопремію року поки що не оголошували. Ба більше, через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі "Оскар" вперше за всю історію існування опинився під загрозою скасування.
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