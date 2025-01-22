Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Антипремія "Золота малина": які фільми стали розчаруванням і хто з акторів виявився найгіршим

Антипремія "Золота малина": які фільми стали розчаруванням і хто з акторів виявився найгіршим

Леді Гага та Гоакін Фенікс / Фото: Associated Press

Лідерами у номінаціях стали екранізації коміксів.

Головна антикінопремія року "Золота малина" нарешті оголосила список номінантів.

Вручення статуеток за сумнівні досягнення у світі кіно за 2024 рік відбудеться вже 1 березня у Лос-Анджелесі. А поки ж оргкомітет визначився з фільмами та акторами, які розчарували глядачів. Серед номінацій здебільшого лідирують екранізації коміксів – "Ворон", "Мадам Павутина", "Джокер: Божевелля на двох" та "Крейвен-мисливець".

Номінантів на антипремію оприлюднили на офіційному сайті "Золотої малини", тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з їхнім повним списком.

Найгірший фільм

  • "Бордерлендз"
  • "Джокер: Божевілля на двох"
  • "Мадам Павутина"
  • "Мегалополіс"
  • "Рейган"

Найгірший режисер

  • Ес Джей Кларксон ("Мадам Павутина")
  • Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")
  • Тодд Філліпс ("Джокер: Божевілля на двох")
  • Елай Рот ("Бордерлендз")
  • Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")
Джеррі Сайнфелд / © Associated Press
Джеррі Сайнфелд / Фото: Associated Press

Найгірший актор

  • Джек Блек ("Любий Санта")
  • Закарі Лівай ("Гарольд і магічний олівець")
  • Гоакін Фенікс ("Джокер: Божевілля на двох")
  • Денніс Квейд ("Рейган")
  • Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Найгірша акторка

  • Кейт Бланшетт ("Бордерлендз")
  • Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")
  • Брайс Даллас Говард ("Арґайл")
  • Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")
  • Дженніфер Лопес ("Атлас")
Дженніфер Лопес / © Associated Press
Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Найгірший актор другого плану

  • Джек Блек ("Бордерлендз")
  • Кевін Гарт ("Бордерлендз")
  • Шая Лабаф ("Мегалополіс")
  • Тахар Рахім ("Мадам Павутина")
  • Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", Shadow Land, Strangers)

Найгірша акторка другого плану

  • Аріана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-мисливець")
  • Леслі-Енн Даун ("Рейган")
  • Емма Робертс ("Мадам Павутина")
  • Емі Шумер ("Без глазурі")
  • FKA Twigs ("Ворон")
FKA Twigs / © Associated Press
FKA Twigs / Фото: Associated Press

Найгірший приквел, ремейк або сиквел фільму

  • "Ворон"
  • "Джокер: Божевілля на двох"
  • "Крейвен-мисливець"
  • "Муфаса: Король Лев"
  • "Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами"

Найгірший сценарій

  • "Джокер: Божевілля на двох"
  • "Крейвен-мисливець"
  • "Мадам Павутина"
  • "Мегалополіс"
  • "Рейган"

Нагадаємо, премія "Золота малина" є антиподом "Оскара". Номінантів на голову кінопремію року поки що не оголошували. Ба більше, через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі "Оскар" вперше за всю історію існування опинився під загрозою скасування.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація