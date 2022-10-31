"Антитіла" емоційно наживо заспівали на польському "Голосі країни"

Тарас Тополя заспівав пісню 2Step, яка була випущена у співпраці з британським співаком Едом Шираном.

Український гурт "Антитіла" емоційно виступив на польській версії шоу "Голос країни". Українці були спеціально запрошеними гостями.

Зокрема, Тарас Тополя на польському проєкті наживо виконав композицію, яка була записала разом з британським співаком Едом Шираном. Соліст "Антитіл" заспівав куплет Еда англійською мовою, а свою партію – українською.

"Спеціальний виступ на "Голосі країни" Польща. Пісня, яка стала символом віри і надії в перемогу, для українців звучить наживо, як символ підтримки, поваги, подяки і єдності", - зазначив Тополя.

Окрім цього музиканти колективу подякували полякам за підтримку, а також за те, що дали можливість виступити на проєкті.

"Повага, довіра, підтримка, єдність! Дякую, Польще!" – зазначив Тополя.

Нагадаємо, тим часом в Україні теж йде трансляція шоу "Голос країни-12". У дев'ятому випуску шоу показали несподіваний дует учасників, який був записаний на відстані. Як зазначив Вакарчук, такого за історію шоу ще не було.

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