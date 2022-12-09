"Антитіла" потужно переспівали "Щедрик" разом з дитячим ансамблем і хором Верьовки для допомоги дітям

Гурт "Антитіла" створили нову потужну версію легендарної пісні "Щедрик" разом з національним хором ім. Г. Верьовки та дитячим ансамблем "Зернятко"..

На мелодію Миколи Леонтовича музиканти створили нові слова, у яким закликали світ допомогти українським дітям, які страждають через війну в Україні.

"Микола Леонтович створив "Щедрика", який став символом і мелодією різдвяної любові і тепла обійм у всьому світі. Сьогодні українці заспівали Щедрика з іншими словами, їх написала війна – Carol for the Charity. Ми створювали його разом з легендарним хором Верьовки, а також з дітками, які попри атаки ворогів, тривоги та блекаути досі залишаються в Україні та продовжують займатися улюбленою справою – співами. Це дитячий ансамбль "Зернятко", - написали "Антитіла" в Instagram.

Відтепер усі, хто "зашазамить" цю пісню або ж знайдуть її на YouTube зможуть відсканувати спеціальний QR-кодта зробити внесок у благодійний фонд Олени Зеленської.

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