"Антитіла" представили знятий на фронті емоційний кліп "Фортеця Бахмут" – знімання погодили ЗСУ

У кадрі глядачі побачать справжніх військових і реальну, не постановочну роботу української артилерії по ворожих цілях.

Гурт "Антитіла" випустив емоційний кліп на потужну композицію "Фортеця Бахмут". Відео до композиції музиканти зняли на передовій.

У відео глядачі побачать справжніх військових та реальну, не постановочну роботу української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні - місті Бахмут.

Задля кліпу, "Антитіла" знову вирушили на фронт і три доби провели разом з гаубичним розрахунком, щоб зняти нове мотивуюче відео для всіх українських військових. Бахмут став одним із символів цієї війни. І пісня і кліп присвячені всім Збройним силам України і всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам. Знімання були погоджені, скоординовані і підтримані командуванням сухопутних військ Збройних Сил України.

"Антитіла" зняли кліп на передовій

"Антитіла" зняли кліп на передовій

"Антитіла" зняли кліп на передовій

Майже три доби при мінусовій температурі та за несприятливих погодних умов, тривали знімання відеороботи "Фортеця Бахмут" на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом. Під наглядом ворожих розвідувальних апаратів, БПЛА та постійною загрозою влучання по позиціям ворожими касетними снарядами, ланцетами, в наслідок контр-батарейної боротьби ворога.

"Контр-батарейна боротьба - це коли наші артилерійські позиції ворог намагається будь-яким чином знищити. Хлопці стріляють, їхню позицію виявляють з повітря, і поки йде робота, ворог намагається цю позицію "накрити", саме тому робиться кілька пострілів, виконується поставлене завдання, відпрацьовуються цілі і максимально швидко гармата складається і переїжджає на іншу вогневу позицію", - поділився подробицями знімань директор гурту Сергій Вусик.

В кадрі – бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади.

У кліпі реальні влучання по реальних ворожих цілях (скупчення техніки, БК ворога) з потужної гармати, яку надали наші партнери, М777, в народі – "Три Топори". Одна з найвисокоточніших артилерійських установок у світі.

Знімальний процес розпочався заздалегідь. Разом з командуванням вибрали і узгодили визначені позиції, готувались цілі. Наступні дві доби тривали знімання з одночасним вивченням місцевості, роботою підрозділу і знищенням ворога.

"Синхрони ми знімали вже в Києві, на Льодовому стадіоні. Це закрита локація, не для всіх, здається там раніше не знімалися кліпи, лише дорогі комерційні проекти. Але керівництво Льодового, почувши пісню та ідею відео, дізнавшись для чого і ким вона робиться - надало дозвіл на зйомку і всебічну підтримку. В кадрі також бойовий автомобіль медичного підрозділу Маестро 130 бТРО, який використовувався на бойових завданнях Антитілами. Головні герої кліпу зовсім не актори. А справжні воїни 45 окремої артилерійської бригади", - поділився фронтмен гурту Тарас Тополя.

"Антитіла" зняли кліп на передовій

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя

"Антитіла" зняли кліп на передовій

Нагадаємо, днями музиканти з гурту "Антитіла" розповіли, що поки вони перебували на фронті, так звані "патентні тролі" через суд намагилися стягнути з них мільйони гривень та знищити їхні пісні.

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