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"Антитіла" приголомшили емоційним концентром у Лондоні та заспівали на одній сцені з легендарними U2

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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"Антитіла" приголомшили емоційним концентром у Лондоні та заспівали на одній сцені з легендарними U2

Гурт "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official

Гурт подякував Великій Британії за підтримку України у війні.

Український гурт "Антитіла" відіграв емоційний концерт у Великій Британії та заспівав разом з легендарним ірландським колективом U2.

Музиканти приїхали до Лондона, де зібрали своїх шанувальників на своєму великому виступів у Electric Brixton. На сцені "Антитіла" говорили про війну в Україні та виконали свої головні хіти.

Так, одним з найемоційніших стало виконання гуртом пісні "Фортеця Бахмут", яка вже підкорила серця тисячі українців. 

Також українські музиканти заспівали разом з ірландськими артистами. Після концерту "Антитіла" подякували U2 за таку підтримку України та спільну роботу. 

"Велика честь знову стояти на сцені з вами, хлопці. Більше задоволення - не в підземці. Боно та Едж взяли участь у нашому концерті в Лондоні. Дякую за все!", - написав Тарас Тополя в Instagram.

"Антитіла" та U2 / Фото: instagram.com/antytila_official

У свою чергу ірнландські виконавці висловилися, що теж були раді зустрітися з українцями.

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Дата публікації
Перегляди
45
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