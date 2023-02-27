"Антитіла" приголомшили емоційним концентром у Лондоні та заспівали на одній сцені з легендарними U2

Гурт подякував Великій Британії за підтримку України у війні.
Український гурт "Антитіла" відіграв емоційний концерт у Великій Британії та заспівав разом з легендарним ірландським колективом U2.
Музиканти приїхали до Лондона, де зібрали своїх шанувальників на своєму великому виступів у Electric Brixton. На сцені "Антитіла" говорили про війну в Україні та виконали свої головні хіти.
Так, одним з найемоційніших стало виконання гуртом пісні "Фортеця Бахмут", яка вже підкорила серця тисячі українців.
Також українські музиканти заспівали разом з ірландськими артистами. Після концерту "Антитіла" подякували U2 за таку підтримку України та спільну роботу.
"Велика честь знову стояти на сцені з вами, хлопці. Більше задоволення - не в підземці. Боно та Едж взяли участь у нашому концерті в Лондоні. Дякую за все!", - написав Тарас Тополя в Instagram.
У свою чергу ірнландські виконавці висловилися, що теж були раді зустрітися з українцями.
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