"Антитіла" скасували концерти за кордоном після ракетних обстрілів України: "Потрібно бути готовими"

У понеділок, 10 жовтня, російська армія завдала масованого ракетного обстрілу по території України. Ворожа атака знову змінила перевернуло життя українців.

Гурт "Антитіла" теж мав прийняти непрості рішення стосовно своєї творчої діяльності. У жовтні колектив мав поїхати із концертами до Польщі, однак після ворожого обстрілу хлопці вирішили, що зараз більше потрібні у своїй країні.

"Сотні смертей невинних цивільних людей, руйнування інфраструктури, важливої енергетичної інфраструктури. Усе це чимось нагадує початок війни. Усім зрозуміло, що це новий етап ескалації і чим це закінчиться - невідомо. Нам потрібно бути готовими до різних сценаріїв. Для нас так само зрозуміло, в першу чергу, як громадянам країни, а вже в другу чергу, як музикантам, що ми маємо бути зі своїм народом", - звернувся до фанів лідер гурту Тарас Тополя.

Концерти, які були заплановані, колектив вирішив перенести на наступний рік. Увесь цей час "Антитіла" будуть чекати на вказівки командирів свого батальйону та будуть допомагати всіма силами.

"У зв‘язку з цим Антитіла прийняли важке, але важливе рішення перенести жовтневі концерти у Польщі на 2023 рік. В цей час ми залишатимемося в Україні у тісній співпраці з нашим батальйоном та на зв’язку і в координації з нашими командирами", - повідомив Тополя.

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