"Антитіла" спеціально для ВВC випустив англомовну версію хіта Hello: "Слова створювалися на передовій"

Це перша пісня колективу після співпраці над хітом 2Step з Едом Шираном. А також це друга пісня з майбутнього англомовного альбому "Антитіл".

Hello стане саундтреком фільму BBC про війну в Україні.

Так, у серпні 2022 року пісня Hello стане саундтреком до документального фільму міжнародної служби BBC про "Антитіла" та війну в Україні Frontman – Frontline. Стрічка вийде спочатку на спеціальній платформі BBC iPlayer, а потім також на каналах BBC News. Фільм має на меті розповісти жителям Сполученого Королівства та світу про творчість, життя гурту "Антитіла" до і під час війни, а також про військову службу на передовій.

"Ми створили англійську версію пісні Hello майже одночасно з українською. Та нова реальність змусила переосмислити цю пісню, тому протягом війни в Україні у неї з'явилася нова лірика. Слова створювалися на передовій. Сьогодні композиція набула інших сенсів, якими ми хочемо поділитися зі світом. Цією піснею ми кричимо словами про справедливий, в першу чергу для України, мир, а також про ті незворотні наслідки які спричинить війна, якщо людство не зупинить агресора. З глибоким переконанням, що ці переживання близькі кожній людині на нашій планеті, кожній людині, яка хоче, щоб життя, мир і справедливість восторжествували. Ми написали цю пісню як звернення до людства. Ми звертаємося до кожного громадянина вільного демократичного світу і впевнені, що нас почують", - прокоментував лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

У відеокліпі використані кадри з версії 2019 року, за яку відповідав та у головні ролі якої є соліст гурту Detach – Олексій Веренчик, який також виступив режисером кліпу. Нові синхрони були зняті в Харківській області під час служби гурту "Антитіла" у складі 130 батальйону Територіальної оборони міста Києва ЗСУ.

Зауважимо, ще до початку повномасштабного вторгнення "Антитіла" вступили до лав Територіальної оборони міста Києва Збройних Сил України. А від 24 лютого приступили до військової служби в Києві. Згодом, у квітні, батальйон, де служать учасники гурту відправили на Харківщину. Там вони проходять службу у евакуаційному підзрозіділі "Маестро" парамедиками-стрільцями. Про військову службу часто діляться у соцмережах.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва захопила фанів українською версією свого хіта raznotsvetnaya. Артистка представила фанам перероблений трек, який називається "різнокольорова".

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