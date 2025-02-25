"Антитіла" у роковини війни оголосили в Лондоні потужну промову: "Нічого про Україну без України"

Український гурт "Антитіла" у треті роковини повномасштабної війни оголосили в Лондоні потужну промову на підтримку України.

Так, 24 лютого лондонська площа заповнилася тисячами українців та британців. Люди зібралися у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії на українські землі, щоб показати світові, що українці згуртовані, що мир ціною поразки неможливий, що війна триває і країна потребує підтримки. На заході також віддали шану полеглим героям, підтримали донатами ЗСУ і нагадати про військовополонених, яких потрібно повертати додому.

"Антитіла" в Лондоні / Фото: Пресслужба гурту "Антитіла"

Масштабний захід Heart-broken but unbroken об'єднав виступи британських, канадських і українських політиків, лідерів впливових громадських об'єднань, союзників, які протягом трьох років стоять поруч з Україною. Гурт "Антитіла" зіграв особливий годинний лайв-сет. Під час виступу фронтмен колективу Тарас Тополя звернувся до українців та світової спільноти з потужним меседжем.

"Антитіла" в Лондоні / Фото: Пресслужба гурту "Антитіла"

"Нас тут сьогодні більше десяти тисяч! Заповнена площа до країв. Завдання українців у всіх куточках світу демонструвати єдність і тиснути на тих політиків, які шукають дорогу до миру будь-якою ціною. Гасло сьогоднішнього мітингу "Нічого про Україну без України", і це має звучати дзвоном у кожному європейському чи американському кабінеті, площі, інтерв'ю", - оголосив музикант.

"Антитіла" в Лондоні / Фото: Пресслужба гурту "Антитіла"

Нагадаємо, в перший день повномасштабного вторгнення учасники гурту "Антитіла" взяли до рук зброю, добровільно долучившись до Збройних сил України. Сьогодні колектив повернувся до музичної діяльності і через творчість розповідає світові правду про війну і героїчний подвиг українського народу. Окрім того, музиканти організовують благодійні концерти на потреби ЗСУ.

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