Антон Лірник несподівано згадав Україну та поділився роздумами про війну

Антон Лірник

Комік та шоумен Антон Лірник, який тривалий час будував кар’єру в Росії, заявив, що шкодує через власну бездіяльність під час окупації Криму та війни на Донбасі.

Лірник визнав, що 2014 року, коли Росія розпочала агресію проти України, він "не усвідомив усієї серйозності" та нічого не зробив. Водночас артист додав, що, як громадянин України, мав робити більше задля повернення окупованих територій.

"Це моя провина, яку я приймаю. 2014 року я, як українець, не усвідомив, що потрібно більше робити для того, щоб повернути Крим, повернути Донбас. Щоб вони були українськими і щоб цю тему піднімати", — сказав він.

Попри це, залишати Росію Лірник вирішив лише після повномасштабного вторгнення 2022 року. Він заявив, що "втратив усе", але не пояснив, чому роками залишався частиною російського шоубізнесу.

"Я розумів, що на мене і в Україні ніхто не чекає, всі вважають, що я проросійський. Але і в Росії я залишитися теж не міг. Тому я разом втратив усе і поїхав", — прокоментував він.

Артист також намагався дистанціюватися від колишніх колег у російському шоу "Comedy Club" та висловив нерозуміння щодо українських артистів, які досі працюють у РФ.

Що відомо про позицію Антона Лірника щодо війни РФ проти України

Антон Лірник — комік, відомий за "Дуетом імені Чехова" та "Comedy Club".

На початку повномасштабної війни він перебував у Москві та записував звернення до Путіна з проханням про "зелений коридор" для цивільних. Згодом виїхав до Туреччини, а пізніше — до Іспанії. Його багаторічна робота в РФ та запізніла реакція на війну досі викликають негатив у багатьох українців.

У лютому 2025 року Міністерство юстиції РФ внесло його до списку "іноземних агентів" за публічну підтримку України та критику російської влади.

