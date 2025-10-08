Антон Лірник розкрив, де зараз перебуває і коли повернеться до України

Антон Лірник

Комік та шоумен Антон Лірник, який пояснив своє скандальне звернення до путіна, заговорив про повернення до України.

З початком повномасштабної війни гуморист проживає за кордоном. Наразі він із сім'єю оселився в Іспанії. Антон Лірник в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що не хоче залишатися жити за кордоном. Шоумен стверджує, що планує повернення до Києва. Утім, комік поки не знає, коли це взагалі станеться.

"Звісно, я хотів би жити в Києві коли-небудь, я планую. Я не знаю, чим я буду там займатися, яка буде в мене робота. Дійсно я мрію про це", - говорить шоумен.

Антон Лірник / © instagram.com/lirnik

Тим часом дружина Антона Лірника назвала найголовнішу причину, чому вони перебувають за кордоном. Марина говорить, що там її чоловік може заробляти кошти та забезпечувати потреби родини. Якщо вони повернуться до України, то Антон Лірник в період дії воєнного стану не зможе виїжджати за кордон. Тим часом в Україні його виступи наразі теж не сприйматимуть.

"Це питання того, чим буде займатися мій чоловік, на що ми будемо жити. Живучи тут (в Іспанії – прим. ред.), він багато гастролює, заробляє нам на житті, на допомогу рідному брату, який на війні. Я не знаю, чим він в Україні буде займатися. Він не зможе поїхати за кордоном виступати, в Україні його ніхто сприймати зараз не буде", - підсумувала Марина.

