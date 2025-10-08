Антон Лірник зізнався, коли насправді виїхав з РФ та чому звертався до Путіна на початку війни

Антон Лірник / © instagram.com/lirnik

Комік та шоумен Антон Лірник, який до 2022 року активно будував кар'єру в Росії, пояснив, коли насправді виїхав з країни-агресорки та чому записував скандальне звернення до кремлівського диктатора путіна.

Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України, гуморист перебував у Москві. Там він працював. В інтерв'ю Аліні Доротюк шоумен говорить, що одразу ж почали обдумувати з дружиною виїзд, але вони не могли цього зробити. За словами Лірника, у нього самого та в членів його родини підкосилося здоров'я. Окрім того, у шоумена не було коштів, аби виїжджати. Тож, Росію Антон Лірник покинув лише через місяць після початку повномасштабної війни в Україні.

"На початку повномасштабного вторгнення я був у Москві, я там працював. У мене не було можливості одразу поїхати. Це було пов'язано зі здоров'ям моїм та моєї родини. У мене не було можливості, щоб сісти та одразу поїхати з Росії. Я був вимушений там залишатися ще місяць", - говорить шоумен.

Антон Лірник / © instagram.com/lirnik

Антон Лірник стверджує, що не міг мовчати про війну в Україні. Однак, за його словами, в нього були обмежені можливості. Зокрема, гуморист зробив антивоєнний допис із закликом зупинити це все, але одразу ж до нього прийшов ФСБівець, який затулив йому рота. Шоумен стверджує, що саме через це й з'явилася ідея записати скандальне звернення до путіна. За словами Лірника, відео було першою чергою спрямоване для росіян, аби вони розуміли, що в Україні відбуваються жахіття.

"Мовчати я теж не міг, тому одразу написав антивоєнний допис. Але треба розуміти, в українців, які перебували в Росії на той момент, були зовсім інші можливості для висловлювань. Я не міг нічого такого запостити, за що мене могли посадити. Я зробив допис: "Зупиніть війну!". Після цього до мене прийшов ФСБівець: "Антоне, ми за вами стежимо, жодних висловлювань". До мене почали телефонувати друзі з України і сказали не мовчати. Тому ми вигадали такий план, щоб я записав таке звернення, в якому не казав слово "війна", і звернув увагу росіян на те, що відбувається", - стверджує гуморист.

Зазначимо, до початку повномасштабної війни Антон Лірник активно будував кар'єру в Росії. Російське вторгнення застало його в Москві. Країну-агресорку шоумен не квапився покидати. Ба більше, він відзначився скандальним відео, як просив путіна зробили "зелений коридор", аби цивільні могли покинути Маріуполь. Врешті, з РФ гуморист виїхав. Наразі він проживає за кордоном. Нещодавно Лірник вкотре згадував Україну та ділився роздумами про війну.