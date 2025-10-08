- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 2 хв
Антон Лірник зізнався, коли насправді виїхав з РФ та чому звертався до Путіна на початку війни
Також скандальний шоумен пояснив, чому спершу не коментував російське вторгнення до України та замовчував про агресора.
Комік та шоумен Антон Лірник, який до 2022 року активно будував кар'єру в Росії, пояснив, коли насправді виїхав з країни-агресорки та чому записував скандальне звернення до кремлівського диктатора путіна.
Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України, гуморист перебував у Москві. Там він працював. В інтерв'ю Аліні Доротюк шоумен говорить, що одразу ж почали обдумувати з дружиною виїзд, але вони не могли цього зробити. За словами Лірника, у нього самого та в членів його родини підкосилося здоров'я. Окрім того, у шоумена не було коштів, аби виїжджати. Тож, Росію Антон Лірник покинув лише через місяць після початку повномасштабної війни в Україні.
"На початку повномасштабного вторгнення я був у Москві, я там працював. У мене не було можливості одразу поїхати. Це було пов'язано зі здоров'ям моїм та моєї родини. У мене не було можливості, щоб сісти та одразу поїхати з Росії. Я був вимушений там залишатися ще місяць", - говорить шоумен.
Антон Лірник стверджує, що не міг мовчати про війну в Україні. Однак, за його словами, в нього були обмежені можливості. Зокрема, гуморист зробив антивоєнний допис із закликом зупинити це все, але одразу ж до нього прийшов ФСБівець, який затулив йому рота. Шоумен стверджує, що саме через це й з'явилася ідея записати скандальне звернення до путіна. За словами Лірника, відео було першою чергою спрямоване для росіян, аби вони розуміли, що в Україні відбуваються жахіття.
"Мовчати я теж не міг, тому одразу написав антивоєнний допис. Але треба розуміти, в українців, які перебували в Росії на той момент, були зовсім інші можливості для висловлювань. Я не міг нічого такого запостити, за що мене могли посадити. Я зробив допис: "Зупиніть війну!". Після цього до мене прийшов ФСБівець: "Антоне, ми за вами стежимо, жодних висловлювань". До мене почали телефонувати друзі з України і сказали не мовчати. Тому ми вигадали такий план, щоб я записав таке звернення, в якому не казав слово "війна", і звернув увагу росіян на те, що відбувається", - стверджує гуморист.
Зазначимо, до початку повномасштабної війни Антон Лірник активно будував кар'єру в Росії. Російське вторгнення застало його в Москві. Країну-агресорку шоумен не квапився покидати. Ба більше, він відзначився скандальним відео, як просив путіна зробили "зелений коридор", аби цивільні могли покинути Маріуполь. Врешті, з РФ гуморист виїхав. Наразі він проживає за кордоном. Нещодавно Лірник вкотре згадував Україну та ділився роздумами про війну.