Антон Савлєпов із Quest Pistols розпочав сольну кар'єру і запрем'єрив свій перший пристрасний трек

Артист також зізнався, чи продовжуватиме далі виступати в складі колективу.

Соліст гурту Quest Pistols, співак Антон Савлєпов неочікувано розпочав сольну кар'єру.

Проєкт артист запланував ще 2021 року, утім повномасштабна війна поставила плани на паузу. Музикант чекав на момент, коли ж можна випустити свій перший сольний трек, адже він доволі запальний. Утім, Савлєпов вирішив, що під час війни однозначно не варто відкладати плани на потім.

Антон Савлєпов

"Підготовка до сольного проєкту SAVLEPOV розпочалася ще 2021 року, але через повномасштабне російське вторгнення на територію України мої творчі амбіції логічно відійшли на останній план. Я чекав, коли музичний настрій проєкту зрезонує зі станом суспільства, але останні роки навчили, що ніколи не буде кращого моменту робити свою справу, ніж саме зараз", - поділився музикант.

Антон Савлєпов

Виконавець тепер виступатиме під творчим псевдонімом SAVLEPOV. І от артист вже випустив свій перший сольний трек, який отримав назву "Розстебни". Пісня доволі запальна та має пристрасний характер. Зокрема, композиція увійде до нового альбому Савлєпова, прем'єра якого відбудеться вже цього літа.

До слова, SAVLEPOV – це окремий сольний проєкт Антона Савлєпова. Прихильники творчості Quest Pistols можуть не хвилюватися. Музикант продовжуватиме свою участь у колективі.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала потішила новинкою. Виконавиця на останніх місяцях вагітності випустила трек, який отримав назву "Люблю".

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