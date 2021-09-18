Антон Савлєпов та Ірина Горбачова поділилися подробицями таємного весілля та показали фото

Подружжя спростувало інформацію про те, що весілля відбулося у Туреччині.

Учасник гурту "АГОНЬ" Антон Савлєпов та його дружина, російська акторка Ірина Горбачова поділилися подробицями таємного весілля.

Пара дала інтерв'ю у програмі "Вечерний Ургант" та розповіла історію свого кохання. Так, Антон поділився, що освідчувався Ірині двічі – вперше він покликав кохану заміж телефоном, а потім організував романтичне освідчення у Києві.

"Коли вона приїхала до Києва, я покликав музиканта-скрипаля перед тим, як ми подали заяву, він прийшов до нас до готелю і почав грати красиві мелодії. Я став на коліно і подарував обручку", – поділився артист.

Закохані одружилися 21 березня цього року. Святкування відбулося у вузькому колі друзів і близьких пари, практично на дачі.

"Один з найщасливіших днів у моєму житті! Ми веселилися, класно проводили час", – поділився Антон.

Подружжя показало фото з церемонії, а також спростувало, що влаштувало весілля в Каппадокії, що в Туреччині.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / instagram.com/irina_gorbacheva

"Засоби масової інформації робили дуже багато версій як ми одружилися і вони були всі неправдиві, абсурдні і дуже смішили нас, тому ми вирішили підтримати загальний комедійні настрій і сфотографувалися з дитиною", – додало подружжя.

Втім, поки що закохані не планують народжувати дітей.

Нагадаємо, донька Ахтема Сеітаблаєва вийшла заміж: режисер показав фото з весілля. Назли одружилася у Туреччині.

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