Антоніна Хижняк стане слідчою у новому серіалі "1+1 Україна": про що буде детективна стрічка

"1+1 Україна" розпочав роботу над новим детективним серіалом "Ключі від правди" з Антоніною Хижняк у головній ролі. Це дивовижна історія про слідчу, яка попри труднощі намагається відновити справедливість і знайти винних у смерті брата.

За сюжетом після вбивства свого брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах, досвідчена слідча Валерія прагне знайти винних і відновити чесне ім'я рідної людини. Вона змушена звільнитися з органів, щоб продовжити розслідування самостійно. Валерія влаштовується працювати у готель, куди ведуть сліди її власного розслідування. На перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу, проте за його дверима відбувається чимало таємничого.

Серіал "Ключі від правди" / Фото: прес-служба каналу "1+1"

Серіал "Ключі від правди" / Фото: прес-служба каналу "1+1"

У головних ролях улюблені українські актори – зірка "Спіймати Кайдаша" та "Перших днів" Антоніна Хижняк та зірка "Довбуша" та "Кола омани" Сергій Стрельніков. Також до касту доєдналися Володимир Гладкий, якого глядачі бачили у серіалі "Катерина", відомий за роллю медбрата у серіалі "Жіночий лікар.Нове життя" Ярослав Шахторін, зірку серіалу "Моя улюблена Страшко" Сергія Кіяшко.

Серіал "Ключі від правди" / Фото: прес-служба каналу "1+1"

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