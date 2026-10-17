Антоніна Хижняк — нова "Холостячка": чому розпався її колишній шлюб, службовий роман і син-школяр

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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Антоніна Хижняк, яка підкорила глядачів роллю запальної Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша», готова розпочати нову сторінку особистого життя — цього разу перед камерами романтичного реаліті «Холостячка».

За плечима 36-річної заслуженої артистки України — ранній шлюб, материнство, непрості розставання та досвід стосунків, у яких, за її словами, вона не завжди залишалася собою. А ще — багаторічна робота в театрі, кіно й дубляжі, що зробила її однією з найвпізнаваніших акторок свого покоління.

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Та якщо на екрані Хижняк звикли бачити яскравою, емоційною та безкомпромісною, то в реальному житті вона значно обережніше говорить про найінтимніше. Акторка неодноразово зізнавалася, що після невдалих стосунків їй довелося переосмислити власні потреби, навчитися відстоювати особисті кордони й перестати намагатися бути ідеальною для когось іншого. Тепер на неї чекає новий досвід: знайомства з чоловіками, непрості рішення та спроба зрозуміти, з ким вона справді хоче будувати майбутнє.

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Редакція сайту ТСН.ua и готова Антоніна Хижняк до нового кохання, чому розпався її перший шлюб, як вона пережила розрив із колегою Олександром Боднарем, що відомо про її сина Максима та який чоловік може підкорити серце акторки.

Дитинство та кар’єра Антоніни Хижняк

Антоніна Хижняк у дитинстві / © instagram.com/tonya_actress

Майбутня зірка українського кіно Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка Київської області. Цікаво, що спочатку батьки очікували на хлопчика, якого планували назвати Антоном. Однак народилася дівчинка, тож їй дали ім’я Антоніна. Згодом у родині все ж з’явився син Антон — молодший брат акторки.

Антоніна Хижняк у дитинстві / © instagram.com/tonya_actress

У дитинстві Хижняк була доволі активною: займалася танцями, гімнастикою, відвідувала музичну школу та циркову студію. Водночас стосунки з братом у них складалися непросто — діти часто сварилися, а суперечки іноді переростали навіть у бійки. З роками вони подорослішали, порозумілися та стали значно ближчими.

Антоніна Хижняк у дитинстві / © instagram.com/tonya_actress

Після школи Антоніна вирішила пов’язати життя з мистецтвом і вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 2012 році вона закінчила навчання за спеціальністю, пов’язаною з акторським мистецтвом театру ляльок, а згодом почала працювати в Київському академічному театрі ляльок.

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Антоніна Хижняк

Шлях до впізнаваності в кіно виявився тривалим. На початку кар’єри акторка здебільшого отримувала невеликі ролі, а бажані пропозиції не завжди надходили. Попри це, вона продовжувала працювати в театрі, зніматися та розвиватися в професії.

Антоніна Хижняк

Справжнім проривом для Хижняк став серіал «Спіймати Кайдаша», який вийшов на екрани 2020 року. Акторка зіграла Мотрю — запальну, емоційну та гостру на язик невістку Кайдашів. Її персонажка швидко стала однією з найобговорюваніших героїнь українського телебачення, а репліки Мотрі розійшлися на цитати в Мережі. Саме ця роль принесла Антоніні широку популярність і відкрила нові можливості в кіно.

Антоніна Хижняк з командою «Спіймати Кайдаша» / © instagram.com/baklanov.gr

Згодом акторка знімалася в серіалах «Слід», «Зв’язок», «Перші дні», «Я — Надія», «Підміна», а також у фільмах «Коли ти вийдеш заміж?» і «Коли ти розлучишся?».

Окреме місце в її професійній діяльності посідає дубляж. Хижняк озвучує персонажок українською мовою та працює над різножанровими проєктами. Зокрема, її голосом говорять героїні, яких на екрані втілили Дейзі Рідлі та Алісія Вікандер.

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Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

У 2025 році професійні здобутки Антоніни Хижняк відзначили на державному рівні — їй присвоїли звання заслуженої артистки України. На той момент акторці було 35 років. Нині вона продовжує розвивати кар’єру в кіно й дубляжі, а новим етапом її публічного життя стане участь у романтичному реаліті «Холостячка».

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Нагорода / © instagram.com/tonya_actress

Перший шлюб Антоніни Хижняк: хто її колишній чоловік

Антоніна Хижняк з сином / © instagram.com/tonya_actress

Першим чоловіком акторки став Андрій Якушев. Пара знала одне одного кілька років до початку романтичних стосунків, а згодом закохані одружилися. У шлюбі в них народився син Максим.

Однак зберегти сім’ю подружжю не вдалося. Згодом Хижняк відверто розповідала, що в шлюбі намагалася бути ідеальною дружиною та господинею, через що поступово втрачала власне «я».

Після розлучення Хижняк залишилася з сином і продовжила будувати акторську кар’єру. Водночас їй вдалося зберегти нормальні стосунки з колишнім чоловіком заради дитини.

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

На початку повномасштабного вторгнення Росії Максим разом із батьком виїхав до Тернополя, тоді як сама акторка залишилася в Києві. Хижняк також тепло відгукувалася про колишню свекруху, яка допомагала їй із вихованням хлопчика.

Антоніна Хижняк з сином / © instagram.com/tonya_actress

Роман із Олександром Боднарем: чому актори розійшлися

Антоніна Хижняк з Олександром Боднарем / © instagram.com/tonya_actress

Після розлучення з Якушевим у житті Хижняк з’явився колега Олександр Боднар. Вони познайомилися 2020 року на зніманнях серіалу «Слід», а згодом почали зустрічатися.

Їхні стосунки тривали близько трьох із половиною років. Роман був серйозним. Боднар жив разом з акторкою та її сином Максимом, який добре ладнав із маминим обранцем. 2022 року навіть з’являлися чутки про можливе весілля пари.

Антоніна Хижняк з Олександром Боднарем / © instagram.com/tonya_actress

Однак 2023 року стало відомо про розрив. Ініціаторкою розставання була саме Хижняк.

Хижняк наголошувала, що не має претензій до колишнього коханого й визнає власні помилки у стосунках. За її словами, партнери переживали кризовий період і зрештою зрозуміли, що їхні життєві темпи не збігаються.

Антоніна Хижняк з Олександром Боднарем / © instagram.com/tonya_actress

Після розриву акторка не поспішала розпочинати новий серйозний роман. Водночас згодом їй почали приписувати стосунки з Тарасом Цимбалюком, із яким вона зіграла подружжя в «Спіймати Кайдаша». Проте підтверджень їхнього роману не було.

Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Поруч зі мною є близька людина»: що Хижняк говорила про особисте життя

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

2025 року Антоніна Хижняк зізналася, що поруч із нею є людина, яка підтримує її та допомагає, зокрема, з вихованням сина Максима. Однак розкривати ім’я обранця чи інші подробиці акторка не захотіла.

Тоді Хижняк не уточнювала, чи перебуває в романтичних стосунках із цією людиною. Також наразі немає її публічних пояснень щодо того, як змінилося особисте життя відтоді.

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Що відомо про 9-річного сина Антоніни Хижняк

Антоніна Хижняк з сином / © instagram.com/tonya_actress

Акторка виховує сина Максима від першого шлюбу. Хлопчик живе з мамою, а сама Хижняк намагається поєднувати материнство з активною роботою в кіно, театрі та дубляжі.

Вона неодноразово говорила про відповідальність, яку відчуває перед дитиною, та зізнавалася, що через професійне навантаження їй буває непросто знаходити достатньо часу для родини.

Антоніна Хижняк з сином / © instagram.com/tonya_actress

Також Хижняк не хотіла б, щоб син надто рано обирав акторство як основну професію. За словами артистки, вона добре знає, скільки сил і часу потребує ця робота, однак готова підтримати будь-який вибір Максима в майбутньому.

Для акторки важливо, щоб син мав можливість самостійно визначитися зі своїм майбутнім. Водночас вона не приховує, що Максим посідає особливе місце в її житті.

Антоніна Хижняк з сином / © instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк стане новою «Холостячкою»

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Про повернення романтичного реаліті «Холостячка» та ім’я головної героїні оголосили 16 жовтня на сторінці проєкту в Instagram. Нею стала Антоніна Хижняк, яка здобула широку популярність завдяки ролі Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша».

У проєкті також нагадали, що в житті артистки вже є велика любов — її син Максим. Тепер же акторка матиме нагоду познайомитися з чоловіками, які спробують завоювати її серце.

Цікаво, що ще 2025 року Хижняк допускала свою участь у «Холостячці». Тоді вона розповідала, що поруч із нею є близька людина, однак подробиць розкривати не хотіла. Водночас акторка зазначала, що не перебуває в активному пошуку стосунків, але готова була б розглянути пропозицію творців шоу.

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік викрив правду про втечу «Холостяка» Алекса Топольського з України.

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