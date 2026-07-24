Антоніна Хижняк потрапила до лікарні та стривожила своїм станом

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Реклама

Українська акторка Антоніна Хижняк відверто зізналась у проблемах зі здоров’ям.

Артистка в Instagram-stories поділилась з підписниками, що захворіла. Знаменитість почувалась зле, тож вимушена була звернутися до лікарів. Як виявилося, в Антоніни Хижняк діагностували гострий назофарингіт та тубоотит, а також запалення барабанної перетинки.

Знаменитості вже назначили лікування, тож зараз вона займається своїм здоров’ям, аби якомога скоріше одужати. Акторка говорить, що зараз максимально берегтиме голос, тож уникатиме спілкування та зайвого навантаження.

Реклама

«Гострий назофарингіт, гострий тубоотит зліва і запалення барабанної перетинки. Лікуюсь, вибачте, найближчі дні „голосовий режим“, тож розмовних сторіз поки не буде, на дзвінки теж не відповідаю», — поділилась артистка.

Антоніна Хижняк у лікарні / © instagram.com/tonya_actress

Наостанок Антоніна Хижняк подякувала за побажання скорішого одужання та запевнила підписників, що все буде гаразд і вона швидко відновиться.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко налякала кадрами з лікарні. Артистка показалась під крапельницею.

Новини партнерів