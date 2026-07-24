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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Антоніна Хижняк потрапила до лікарні та стривожила своїм станом

Артистка зізналась, що її непокоїть.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк відверто зізналась у проблемах зі здоров’ям.

Артистка в Instagram-stories поділилась з підписниками, що захворіла. Знаменитість почувалась зле, тож вимушена була звернутися до лікарів. Як виявилося, в Антоніни Хижняк діагностували гострий назофарингіт та тубоотит, а також запалення барабанної перетинки.

Знаменитості вже назначили лікування, тож зараз вона займається своїм здоров’ям, аби якомога скоріше одужати. Акторка говорить, що зараз максимально берегтиме голос, тож уникатиме спілкування та зайвого навантаження.

«Гострий назофарингіт, гострий тубоотит зліва і запалення барабанної перетинки. Лікуюсь, вибачте, найближчі дні „голосовий режим“, тож розмовних сторіз поки не буде, на дзвінки теж не відповідаю», — поділилась артистка.

Антоніна Хижняк у лікарні / © instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк у лікарні / © instagram.com/tonya_actress

Наостанок Антоніна Хижняк подякувала за побажання скорішого одужання та запевнила підписників, що все буде гаразд і вона швидко відновиться.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко налякала кадрами з лікарні. Артистка показалась під крапельницею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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