- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 2 хв
Антоніна Хижняк розчулила щемливими світлинами зі своєю бабусею
Акторка показала місце, де минуло її дитинство.
Українська акторка Антоніна Хижняк опублікувала зворушливі фото зі своєю бабусею та розчулила спогадами про дитинство.
Акторка не тільки поділилася світлинами з близькою людиною, а й розповіла як провела цей день і згадала деталі свого дитинства.
За словами Хижняк, час там ніби зупинився: квартира залишилася майже незмінною, і навіть старенька радіоточка досі вмикає гімн України о 6-й ранку та опівночі. Бабуся клопоталася буденними справами — турбувалася про свою кішечку, пригощала чаєм і показувала консервацію, яку заготовила для рідних.
"Я стою і намагаюсь запам’ятати кожен момент. Я виросла в цій квартирі, і за моїх 35 років тут мало що змінилось. Це капсула часу, де я знову маленьке внученятко і де з радіо досі за графіком лунає гімн України", — зазначила артистка.
Маленький син акторки Максим бігав кухнею, розповідав про улюблені ігри, мріяв поїхати з мамою на море та фотографував теплі сімейні моменти.
Антоніна зізналася, що намагається запам’ятати кожну деталь таких зустрічей, адже вони нагадують їй про щасливе дитинство й безумовну любов бабусі.
Попереду — день народження найріднішої людини, але акторка хотіла вже зараз висловити їй вдячність за турботу та теплі спогади.
Нагадаємо, нещодавно Антоніна Хижняк розсекретила свої нові стосунки. Акторка розповіла, як новий обранець ставиться до її сина.