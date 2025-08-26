ТСН у соціальних мережах

Гламур
181
2 хв

Антоніна Хижняк розчулила щемливими світлинами зі своєю бабусею

Акторка показала місце, де минуло її дитинство.

Злата Ковтун
Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк опублікувала зворушливі фото зі своєю бабусею та розчулила спогадами про дитинство.

Акторка не тільки поділилася світлинами з близькою людиною, а й розповіла як провела цей день і згадала деталі свого дитинства.

За словами Хижняк, час там ніби зупинився: квартира залишилася майже незмінною, і навіть старенька радіоточка досі вмикає гімн України о 6-й ранку та опівночі. Бабуся клопоталася буденними справами — турбувалася про свою кішечку, пригощала чаєм і показувала консервацію, яку заготовила для рідних.

Антоніна Хижняк з бабусею / © instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк з бабусею / © instagram.com/tonya_actress

Бабуся Антоніни Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Бабуся Антоніни Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Бабуся Антоніни Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Бабуся Антоніни Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

"Я стою і намагаюсь запам’ятати кожен момент. Я виросла в цій квартирі, і за моїх 35 років тут мало що змінилось. Це капсула часу, де я знову маленьке внученятко і де з радіо досі за графіком лунає гімн України", — зазначила артистка.

Маленький син акторки Максим бігав кухнею, розповідав про улюблені ігри, мріяв поїхати з мамою на море та фотографував теплі сімейні моменти.

Антоніна зізналася, що намагається запам’ятати кожну деталь таких зустрічей, адже вони нагадують їй про щасливе дитинство й безумовну любов бабусі.

Попереду — день народження найріднішої людини, але акторка хотіла вже зараз висловити їй вдячність за турботу та теплі спогади.

Бабуся і син Антоніни Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Бабуся і син Антоніни Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, нещодавно Антоніна Хижняк розсекретила свої нові стосунки. Акторка розповіла, як новий обранець ставиться до її сина.

181
