Антоніна Хижняк розкритикувала представників України на Каннському кінофестивалі: "Не стримала сліз"

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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У Каннах традиційно розпочався 78-й Каннський кінофестиваль.

У його рамках щороку проходить один із найвпливовіших кіноринків світу – Marché du Film. Туди з'їжджаються продюсери, дистриб’ютори й інвестори з усіх континентів у пошуку нових проєктів для міжнародного запуску. Свої мистецькі шедеври презентує й Україна.

Так, цього року серед українських продуктів можна помітити прохідний серіал "Спадок". За задумом творців це "драматична історія" про "боротьбу за спадщину, родинні таємниці і трансформацію людських характерів" . Проте з таким вибором Держкіно абсолютно не погоджується акторка театру й кіно Антоніна Хижняк. У своїй сміливій заяві в Instagram вона поділилася своїми поглядами на ситуацію.

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Антоніна Хижняк про серіал “Спадок” на Каннському кінофестивалі / © instagram.com/tonya_actress

На думку зірки, такого рівня серіали, де, судячи з трейлеру, присутньо багато кліше, не мають "формувати міжнародний імідж України". Антоніна емоційно додає, що їй не байдуже на це, адже все своє життя вона покладає на розвиток українського кіно та серіалів. Тож, попри ризики потрапити у "чорний список", вона однаково не змовчала та заявила, що є набагато цінніші проєкти в Україні.

"Держкіно насрало всім нам на голови в Каннах. Коли побачила, хто саме і чим презентує Україну, не могла стримати сліз. Мені не смішно, друзі. Я пів життя поклала на те, щоб люди повірили в український кінематограф. Як же мені прикро… Після цих слів у мене є великі шанси опинитися в "чорних списках". Що ж, найбільшого болю мені завжди завдавали моральні муки, а не фізичні. Кіно – моя величезна пристрасть ще з дитинства. Тому мені не байдуже, хто й як формує міжнародний імідж України в цій сфері", — чітко пояснила Хижняк.

Антоніна Хижняк про серіал “Спадок” на Каннському кінофестивалі / © instagram.com/tonya_actress

Антоніна Хижняк про серіал “Спадок” на Каннському кінофестивалі / © instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, незабаром розпочнеться ще один міжнародний конкурс, присвячений пісні – "Євробачення-2025" другий півфінал. Пропонуємо переглянути, які країни виступатимуть і з якими піснями.